中國救市多管齊下 經濟要穩投資促外貿 股市交給國家隊

中美貿易戰打的如火如荼，中國官方自然也審慎應對，除了國務院承諾會推出穩住投資與促進外貿成長的措施，據傳國家隊可能已經入市，悄悄護盤。

中國國務院總理李克強在召開國務院常務會議，當中指出必須防止投資大起大落，未來將強化「三區三州」等深度貧困地區基礎設施、交通骨幹網路特別是中西部鐵路公路、幹線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設。會議更要求地方政府應該把近期發行債券募到的資金投入地方項目，也鼓勵銀行確保對這些項目的支援。

在外貿方面，國務院也下令今年將進口和出口整體通關時間、進出口監管證件再壓減 1/3 並降低通關費用，二是進一步降低進出口企業成本，完善出口退稅政策，加快出口退稅進度，降低出口查驗率，更呼籲金融機構給這類公司更多貸款。

除了在穩定投資與促進外貿上下功夫，據傳國家隊可能也已進場護盤。昨天中國股市在關稅戰升級後表現還算淡定，午後甚至翻紅，凱基證券分析師 Ken Chen 表示，這是拜是國家隊支持使然。今天也持續震盪向上，至截稿為止上証指數暫報 2721.07 點，小漲 0.78%。

外電報導，德意志銀行分析師 Michael Tong 和 Luka Zhu 在最新研究報告中指出，管理市值超過人民幣 1 兆元資產的 21 支國家隊可能已經在護盤。目前中國國家隊首選的權值股，表現優於大盤，顯示國家隊過去幾周內很可能直接或間接出手。

報告也指出，追蹤主要指數的交易所交易基金有強勁資金流入，一家投資公司進行再融資安排以增加現金儲備，顯示國家隊在這場護盤大戰中已備好銀彈。

德意志銀行更舉出國家隊現在會大力進場護盤的四大理由：

上證指數接近 2016 年 1 月盤中低點的關鍵心理水準 估值低於 2016 年 2 月，尤其金融和能源股 數據顯示，隨著貿易戰升級，中國經濟正在趨緩 較低的融資成本為買入股票提供充足的流動性

德意志銀行指出，國家隊出手，對於農業銀行、長江電力、中國太保、萬科、分眾傳媒、萬華化學、華域汽車、鞍鋼股份、宇通客車等權值股可謂利多，並給予上述股票「買入」評等，股息殖利率超過 3%，而且國家隊還未大買這些股票。