台灣8成勞工有退休焦慮！「澳州超級年金」給台灣勞退平台的一堂課

文／今周刊編輯團隊

隨著勞保破產時刻逐日逼近，勞退自選平台遲遲無法上路，台灣 8 成勞工對於退休的焦慮正暗自延燒，而一位專門研究退休金制度的澳洲教授調查，澳洲有 8 成的人不擔心自己的退休生活。

世界第四大退休基金

澳洲報酬率傲視 OECD 國家

近幾年，澳洲超級年金（Superannuation）退休制度，成為各國際媒體爭相報導的題材。澳洲超級年金是世界第四大退休基金，次於美國、英國、日本。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，澳洲超級年金過去 5 年平均報酬率 7.7％，高於多數已開發國家；相對於台灣勞退新制從 2005 年成立至 2017 年底的年化報酬率約 2.7％。

超級年金誕生

制度大改革 走過破產危機

現在澳洲老年人口（65 歲以上）比率約占 15％，高於台灣的 14％。澳洲早在 1980 年代就掀起年金改革討論潮。

當時的澳洲社會老年人口逼近 10％，每年經濟成長率約在 3％左右，但通膨率居高不下，在 4％到 11％左右徘徊，內憂外患下，澳洲政府終於在 1992 年立法強制雇主必須提撥等同 3％薪水的資金進入勞工個人退休帳戶，此即超級年金的誕生，除了變相為勞工加薪，也是將原來退休照顧只由政府負擔的責任，轉成私人部門一起承擔。

若要歸納澳洲超級年金的成功因素，除了超級年金「高人一等」的基金報酬率之外，另一個就是民眾願意提撥薪水到退休帳戶的比率。

根據統計，台灣勞工自行提撥薪水進退休帳戶的資金僅占勞退基金規模 8.83％，而澳洲卻達 22％。

為什麼自提比率這麼重要？施羅德澳洲行銷業務主管格瑞米．瑪爾（Graeme Mather）解釋，當初超級年金設計時，雇主提撥比率是薪水 3％，但終極目標是雇主必須提撥到 12％，原先計畫 2019 年就要達標；但政府於 2014 年將時程大幅延後 10 年，現在提撥率仍停在 9.5％，主要原因是雇主反彈聲浪從未停止。

為提高人民的自提率更是不遺餘力。澳洲政府祭出兩項誘因：一個是稅負優惠，另一項是基金的多元選擇。

兩大誘因 拉升自提率

稅負優惠＋選擇多元

雖然自願提撥的資金將被課 15％稅率，但澳洲所得稅率最高可達 47％（45％所得稅加上 2％健保費），對於低收入戶，政府則提供勞工自提 1％，政府也跟著提 1％的優惠機制。

1999 年，澳洲政府開放「自主管理基金」（self-managed super funds，SMSF）成立，讓民眾可以成立「個人或家族專屬的超級基金」。

2005 年，澳洲政府進一步推出「基金自選」——原先，勞工只能在雇主提供的超級基金平台內選擇，或者選擇「自主管理基金」，改革後可選擇雇主所提供選項以外的其他基金。

為何台灣還不推自選制度？

立委倡議試行解放勞工自提資金

這次調查也發現，71.9% 的勞工支持開放勞退自選平台。有 6 成的勞工贊成自己決定退休金投資標的，並自負盈虧，顯示勞工對於開放自選投資意願高。

整體來說，台灣勞退基金資產配置過於狹隘，政府統一操盤，除了讓勞工缺乏投資選擇。從澳洲經驗看來，勞保想重新改革，政府要財政減壓，將勞退的餅做大的出路──無論是藉由提高自提意願或拉高基金績效，兩者都與勞退自選平台能否成功上路息息相關。



來源：《今周刊》 1135 期

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