謝金河：川普的2000億美元 股市正面解讀

【文／謝金河】

中美貿易戰腳步沒有停息，一如預期，美國總統宣布對中國商品二○○○億美元加徵關稅，不過稅率不是大家預期的二五％，是十％，稍後中國也宣布對美國六○○億美元商品加徵關稅，但稅率不是原來預期的十～二五％，而是五～十％。這給了市場朝著比較善意的方向去思考，關鍵的中美兩國股市都出現漲勢。

九月十八日美國道瓊指數上漲一八四．八四，漲幅○．七一％，S&P 500 上漲○．五四％，指數站上二九○○點，Nasdaq 漲○．七六％，ＮＢＩ生技分類指數上漲一．二一％，費城半導體指數上漲○．八四％，美股仍然呈現強力上升的格局，而一直弱勢的中國股市也在十八日下半場出現急拉走勢，滬深三○○原來一直在平盤下，一度走低到三一九三．六四，尾盤急拉二％，拉升到三二七○．一一，深圳Ａ股從一四三八．三九拉升到一四六七．九九，上揚一．六八％，上海Ａ也從二七六九．一急拉到二八二七．七，上漲一．八二％，弱勢的香港恆生指數也開低走高，從二六六四八．九九拉升到二七一五六．五五，這個開低走高是深滬港股市一路弱勢以來，罕見的第一道曙光，對於破解一再破底的跌勢有一些助益。

投資市場要摸底很困難

很多投資朋友常問我，Ａ股跌了那麼低了，可以加碼了吧！我常跟他們說，在投資市場摸底是最困難的，在跌勢中，誰也不知道什麼是最低價，以滬深三○○為例，今年從四四○三．三四最低跌至三一九一．四，跌幅果如川普說的二七％，從技術面看滬深三○○指數，四月十六日一記長黑摜破年線支撐，是滬深三○○弱勢的訊號，此時滬深三○○在年線纏鬥大約一個月，等到五月二十三日又出現一記長黑跌破年線，整個跌勢確立。再到六月十九日年線下彎，跌勢更加確立，此後指數愈走愈低，這兩天第一個好訊號是五日均線向上，但能不能有效化解跌勢，現在仍言之過早，如果想介入Ａ股的朋友，可等到季線等短天期均線都翻揚再來作抉擇還不遲。

投資市場摸底是困難的，很多人都希望自己買到最低價，但那有如天方夜譚，例如國巨股價從一三一○元路下探，很多人以為千元公司執行庫藏股，應該是底了，結果千元大關沒守，到了半年線八○二元，也沒有守，現在年線五六二元也沒有支撐，市場投資人每天都在等被動元件反彈，但愈等卻套愈深。華新科也是如此，大多數被動元件股都出現股價愈跌、融資愈增的狀況，這是因為投資人被基本面的好所迷惑。

最近矽晶圓的環球晶從六四二元殺到二八四．五元，股價跌了五五．六八％，但也是股價一路下跌、融資一路上升。今年以來領軍的漲價概念股在第三季的表現實在太差了，也影響台股第三季的表現！現在中、美股市捎來一些好消息，可以觀察一下台股會不會出現轉機，今年加權指數仍有正報酬，上漲一．一％，但櫃買指數從一六○．四一殺到一三一．○九，最大跌幅十八．二七％，今年仍下跌十．九％，可見受到中美貿易戰的衝擊，內資大多採取退場觀望的態度，台股靠著外資力撐台積電，也讓加權指數可以挺立在萬點以上，但是加權指數在一○七○○點附近盤旋，台股卻出現了個股調整完全不同的狀況，這個脈動投資人必須充分掌握。

漲價概念股套牢不少人

首先是今年所謂的漲價概念股套牢市場最多投資人，股價仍沒有落底現象，很多人都會被基本面所惑，像國巨八月營收一○六．○二億，上半年ＥＰＳ已達三五．五元，假如一切狀況不變，今年ＥＰＳ可能一○○元，現在跌到四八○元左右，本益比只有四倍多，假如按照這個算法，國巨股價真的很便宜，問題是誰也不知道被動元件明年的狀況，此時遇到中美貿易戰這個變數，市場原本樂觀預期也跟著鬆動。

最近最具代表性的是日本媒體報導原本供需吃緊的矽晶圓，明年可能供過於求，可能造成價格反轉，在這則消息出來之前，日本最大的信越化學股價已從最高的一三一七五日圓殺到九一○三日圓，也是慘跌。Sumco 股價最高到三三四五日圓，最近跌到一五二○日圓，跌幅居然高達五成！從信越、Sumco 如此跌勢，大家可以感受到這一波矽晶圓股的殺盤。

台股從被動元件、矽晶圓、MOSFET，到 VCSEL 的穩懋跌勢都很猛烈，像穩懋從三四○元殺到一三四．五元，看起來有試圖築底意圖，股價一度拉升到一九三元，沒想到又下殺到一二七．五元，穩懋的營收七、八月已下來，今年上半年ＥＰＳ三．九元，如果下半年表現不好，今年ＥＰＳ應在六～七元之間，市場會給予多少本益比？大家可以衡量一下。

很多傳產股脫穎而出

當然這些漲價概念股還要看籌碼面，還有公司營運的結構，例如達方被動元件占營運比重從一成拉高到三成，其他還有鍵盤、綠能，尤其是電動自行車，去年鍵盤占達方營收八成，加上被動元件助力，第二季ＥＰＳ一．四一元，今年股價從二六．二元，拉升到九五．八元，這一波達方跟著被動元件股下殺，股價最低跌到四五．三元，跌幅超過五成，如果從籌碼角度來看，達方是被動元件股中少數融資餘額減、籌碼有沈澱的個股，且股價在年線上，這次達方參加台北精品展，自行研發ＢＥＳＶ電動自行車及儲能產品，董事長蘇開建樂觀預期今年ＥＰＳ會達六元以上，也許逢低有出現轉機的機會。

在興櫃市場以伺服器的資料儲存為主的緯穎，這一波從六一九．九九急殺到二四四元，股價已下跌六成，八月營收還有一六九．八六億，比三月的一七○．三八億略少，上半年營收八五九．二億元，淨利二七．八五億元，在增資完成後，ＥＰＳ十八．三三元；緯穎是雲端伺服器大廠，在一線網路大廠需求提升下，前景看好，下半年可能出現訂單調整，造成股價逾六成的下滑，其實這是好的產業，今年ＥＰＳ可能在三○～三五元之間，七月三十一日已遞件上市，股價跌到二五○元左右可能是逢低介入趨勢產業的好機會。

來源：《先探投資週刊》 2005 期

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