蘋果拉貨帶動 鴻海8月營收3967.85億元 前8月2.9兆元 雙續創同期高

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日公告公告 8 月營收 3967.85 億元，月增 0.3%，年增 25.25%，累計 1-8 月營收 2.9 兆元，年增 14.83%，單月與累計營收均創同期新高，法人指出，在新款 iPhone 即將發表開賣下，鴻海營收逐月升溫，第三季可望來到歷年同期新高、第四季則將挑戰單季新高，不過新 iPhone 上市後帶動的換機潮動能，加上美中貿易戰升級效應，仍是未來營運觀察重點。

鴻海表示，8 月三大產品線月增以消費性產品為首，其次為通訊與運算產品次之；至於年增表現亦為消費性產品最多，緊接在後依序為通訊與運算產品。

依照過往紀錄來看，鴻海營收從 8 月起將逐月增溫，高峰將落在 11 月或 12 月，預期第三季營收可望續創同期新高，第四季則將挑戰單季新高，全年營收亦將創高。

不過，雖然營收可望創高，但美中貿易戰規格將再升級，屆時蘋果 iPhone 等產品也將受影響，且美國總統川普呼籲蘋果將中國大陸的生產線撤回美國製造，恐對鴻海接下來的營運動能產生變數。

鴻海今日遭外資賣超 1.51 萬張，為連續第 12 個交易日賣超；投信也重返賣超行列，賣超 147 張；自營商則賣超 1727 張，亦為連 4 賣；合計三大法人單日賣超鴻海近 1.7 萬張，為 9 月以來單月新高。

在三大法人攜手賣超之下，鴻海今日盤中股價最低 74.8 元續創 28 個月的低點，終場下跌 3.35%，收在 75.1 元。