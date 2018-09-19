AI二十年後將為中國新增9千萬工作 富士康：現正面臨兩大挑戰

國際會計與諮詢機構 PwC 最新報告指出，未來 20 年中國智慧、機器人、無人機與自動駕駛等技術，將為中國額外新增 9000 萬個工作機會。富士康工業互聯網首席戰略官姚忠佑則表示，目前的兩大挑戰，並不在人工智慧本身，而是在工業數據採集和人工經驗轉移。

PwC 最新報告指出，中國現有工作被技術取代的比率將高達 26%，主要原因是中國的製造業與農業化範圍大，但人工智慧與相關技術也會大幅提升中國國內生產總值 (GDP)，加上這些技術在中國創造的就業數量高達 38%，可以抵消現有工作機會遭取代的影響。

隨著中國工業逐漸從低價值勞動密集型生產，轉向價值更高的生產方式。PwC 中國金融業管理諮詢主管合夥人張立鈞表示，人工智慧對中國長期影響是正面的，但轉型的過程勢必會對原有就業市場產生巨大影響，包括媒體、娛樂、金融和零售等行業的商業模式會受嚴重影響，屆時恐怕有幾百萬人得轉行甚至遷移。

至於人工智慧等技術創造的新增工作機會，主要是服務業和建築業，預計 20 年後可分別新增 1.69 億和 2900 萬個工作機會。

不過，目前正在全力推動人工智慧的中國製造業大廠富士康工業互聯網首席戰略官姚忠佑表示，目前遇到最大的挑戰，並不是在人工智慧本身，而是在大量工業數據的採集和讓不懂計算機的人都能夠有效地轉移經驗。

姚忠佑提到，很多生產線的知識和經驗都累積在生產線人員的腦袋裡，要怎麼把這些人的經驗用人工智慧來儲存同時建模是關鍵。

姚忠祐更指出，過去 15 年富士康成長了 50 倍，未來如果還要按這個規模繼續成長，不可能只靠人為管理，得徹底融入人工智慧技術，把自動化從生產線的層次一直提升到每個工廠，提升到整個集團的企業管理以及整個產業鏈生態的結合。

富士康集團執行副總裁呂芳銘日前曾指出，已在中國的製造基地部署 6 萬台機器人，預計未來會增加到 20 萬台，未來幾年還會在人工智慧應用與工業互聯網領域砸下新台幣 100 億元投資。

富士康工業互聯網 (工業富聯；FII) 今年今年 6 月 8 日在上交所風光掛牌上市，股價最高衝上人民幣 26.36 元，不過之後股價一路下滑，今日收在 14.42 元，直逼當初發行價 13.77 元。