〈蘋果新機發表〉搶客戰開打 遠傳祭排隊禮

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 預計 9 月 21 日上市，五大電信資費全數出爐，基本上包括資費及購機費都相同，差別在各家的優惠活動吸引力夠不夠，搶客戰提早開打，遠傳 (4904-TW) 今 (17) 日率先宣布開賣前的排隊活動規劃，祭出超福「過夜包」等好禮。

iPhone XS、 iPhone XS Max 將在本周末開賣，電信三雄中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳不辦預購，但亞太電 (3682-TW)、台灣之星兩家業者預購則是開出紅盤，為了吸引果粉注意，相關的排隊活動也在規劃中，預期在 9/20 日信義商圈將會是相當熱鬧。

遠傳指出，9/21 將在信義威秀直營門市上午 8 時正式開賣，當天現場規劃「紅人物踩場 誰比遠傳紅」歡樂趴，排隊的果粉裝扮成「紅色人物」或穿上火紅衣著，將在現場票選出「最佳裝扮獎」。

遠傳表示，體貼排隊果粉，活動當天除將在現場會送出多樣好禮，更針對前一晚就來排隊的鐵桿果粉，祭出超福「過夜包」，內含 friDay video 序號卡及「追劇良伴」，讓果粉獨享免費影音看到飽的樂趣。

遠傳指出，上周開放限量預約，短短 10 分鐘內預約瀏覽人次衝破上萬人，果粉忠誠度粉碎外界 iPhone Xs 系列手機買氣鈍化的疑慮，統計顯示，iPhone XS Max 預約占比達 50%，容量以 256GB 最多，占總預購量近 60%，顯示今年的 iPhone XS Max 雖然再創 iPhone 新高價，仍澆不熄果粉的購機意願，尤其大螢幕、大容量的實用需求，更合果粉的胃口。