進軍東南亞 日立推動智慧工業中心

日立 (6501-JP) 投資超過 5000 萬泰銖在泰國春武里市的工業區建立 Lumada 中心，以直接面對東南亞地區客戶的需求。 該公司預計在 2018 財年將在泰國創造 600 億泰銖的營收，到 2021 財年預計將達到 900 億泰銖。

日立公司總裁兼執行長 Toshiaki Higashihara 表示，該公司在東部經濟走廊 (EEC) 春武里市開設 Lumada 中心，成功整合了來自世界各國的物聯網 (IoT) 解決方案，包括日本、中國和美國。Lumada 的物聯網平台旨在促進商業合作以及共同創建解決方案，為產業或企業創造新的價值與機會。

「泰國在各方聯繫中佔有非常重要的地位。該中心同時也向泰國員工傳授知識和技術，為當地的客戶提供物聯網解決方案。該中心可以為當地提供包含製造業、城市發展、醫療保健、物流、工廠、智慧城市和家用電器等領域的智慧解決方案。」Higashihara 表示。

在第一階段，該公司已在 Lumada 中心投資超過 5000 萬泰銖，該公司也預計將繼續在該地區投資，期望成為泰國各地以及東南亞各國產業的樞紐中心。

「春武里市工業區不僅面向泰國同時也面向越南的工業園區，我們將擴大與東盟國家的連結與關係。」日立表示，不僅要將工廠連接到工廠，也要互相對接工業園區以及全球工廠。該公司期望以 Lumada 中心為基地，專注於發展東南亞業務。

在 2017 財年，日立在東盟地區的營收達到 5000 億日元，公司預期到 2021 財年將增加至 7000 億日元，其中有 50% 來自泰國。

「與世界其他地區相比，東盟市場的成長速度更快，並且正朝向數位化和城市化的方向迅速發展。我們認為泰國是主要重點市場。目前，泰國占東盟總體銷售額的 35%。」日立亞洲 (泰國) 總經理 Somsak Garnjanakarn 表示，預計到 2021 財年的營收將達到 900 億泰銖。在 2021 年的總營收中，預期將有超過 10% 的收益來自 Lumada 物聯網平台。