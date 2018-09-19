騰訊第8度買回庫藏股 對騰訊雲獨立成集團傳言不予置評

據港交所公告顯示，騰訊控股 (0700-HK) 昨(18)日再度買回庫藏股 12.5 萬股，耗資港幣 3950 萬元，為連續第 8 日買回。累計 8 天買回庫藏股耗資已超港幣 2.64 億元，累計買回數量達 83.57 萬股。此次買回價格區間為港幣 311.40-323.20 元。

騰訊昨收盤報港幣 318 元，跌 0.376%。

圖：新浪財經

據全天候科技報導，騰訊正在醞釀組織架搆的調整，目前隸屬於社交網絡事業群 (SNG) 的騰訊雲或將獨立成為一個新的商業集團(Business Group)。對此，騰訊表示不予置評，騰訊雲亦未有就傳聞作出回覆。

報導引述多位騰訊總部的工作人員指出，除獨立成為一個新的商業集團外，騰訊雲也有可能與技術工程事業群 (TEG) 部分職能、騰訊「互聯網 +」等有關業務合併，大概率是針對 To B(面向商家)業務設立一個新的組織架搆。

其中一位內部人士表示，公司主席兼首席運行官馬化騰去年底就曾指出，騰訊的 B 端業務發展緩慢，公司應設立一個適應 To B 業務發展的組織架構。該消息人士透露，這場變革勢在必行，只是至今暫未下發正式文件。

回顧騰訊今年第二季財報，期內淨利潤人民幣 179 億元，低於市場預期的人民幣 193 億元，營業額亦不及市場預期。其中，「其他業務」(支付及雲服務) 收入人民幣 174.96 億元，較去年同期則大增 81%，首次超過社交網絡，成為收入佔比的第二名。