騰訊跌逾2% 市值失守3兆 蒸發掉2個百度

股價跌不停，港股「股王」騰訊 (0700-HK) 昨 (17) 日斥資港幣 3786 萬元，連續第七天買回庫藏股護盤，但今 (18) 日仍低開 1.32%，最新市值跌破港幣 3 兆元，足足蒸發掉 2 個百度 (BIDU-US)。截至午盤，騰訊報港幣 312.4 元，跌 2.13%。

騰訊市值跌破港幣 3 兆元。 (圖：新浪財經)

自今年 1 月份創下歷史最高價 (港幣 475.6 元) 之後，騰訊股價便開啟這一輪漫長的調整，截止今日相對跌幅高達 40%。騰訊股價如此多舛，背後原因在於業務碰到瓶頸以及港股的大跌。

從業務層面看，騰訊在技術和產品創新乏力，尤其是短視頻殺出「抖音」這個程咬金；其利潤貢獻來源遊戲產品更在強監管下榮耀不再，《吃雞》遊戲難上線，新款上線遊戲《怪物獵人：世界》僅存活 5 天就被下架。

2018 年的半年報顯示，智慧手機遊戲收入 (包括歸屬於社交網路業務的智慧手機遊戲收入) 年增 19%，月減 19% 至人民幣 176 億元。

至於騰訊流量護城河「QQ + 微信」更面臨用戶增長天花板，微信及 WeChat 月活躍帳戶達 10.577 億，QQ 月活躍用戶達 8.03 億，年減 5.5%。

屋漏偏逢連夜雨，在業務拓展不盡理想之際，又受到港股因中美貿易戰連番重挫拖累，加重騰訊跌勢。

今年以來，恒指累計下跌超過 10%，截至昨 (17) 日收盤，再次跌破 27000 點大關，在香港可能跟隨美國聯準會 (Fed)9 月升息，以及南下資金呈現淨流出狀態下，港股將因流動性下降，走勢將更加疲軟，騰訊股價要重振威風恐長路漫漫。

為了挽救股價，騰訊 9 月以來連續 7 天買回庫藏股護盤，累計買回數量達 71.07 萬股，斥資港幣 2.25 億元，每股買回價格介於港幣 308.79-329.12 元。

市場對於騰訊股價反應不一，悲觀者甚至認為短期還會繼續小幅震盪。機構整體則看多，根據《華爾街日報》統計，截止 9 月 15 日的最新報告顯示，仍然有 37 位分析師建議「買入」，相對於 3 個月之前減少了 5 位，「增持」4 位，「持有」1 位。目標價最高港幣 590 元，最低 310 元，平均 449 元。

交銀指出，目前騰訊核心業務市值約人民幣 1.4 兆元，對應 2018 及 2019 年本益比 24 倍及 19 倍，低於同業。該行認為，當遊戲審批逐漸恢復，騰訊收入及利潤仍有提升空間，長期看好騰訊在社交、遊戲及支付的龍頭地位，維持「買入」評級。

交銀下調騰訊 2018 及 2019 年收入預測約 1.7% 及 4.2%，相應下調每股盈餘預測約 2.3% 及 5.9%。同時下調目標價至港幣 445 元，分別對應 2018 及 2019 年 48 倍及 41 倍本益比率預測。

野村則將騰訊目標價由港幣 520 元下調 5.38% 至 492 元，維持「買入」投資評級。

截至美東時間 9 月 17 日，百度市值為 754 億美元 (約港幣 5914 億元)，騰訊目前市值較歷史高位蒸發約港幣 1.55 兆元，相當於蒸發掉超過 2 個百度市值。