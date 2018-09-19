港股午盤漲0.97% 重量、汽車、蘋概等類股齊揚

恒生指數今 (19) 日高開 0.32%，隨後漲幅擴大，截止午間收盤，恒生指數漲 0.97%，報 27348.14 點。國企指數漲 1.5%，報 10715.56 點；紅籌指數漲 1.19%，報 4350.09 點。

重量股上漲。中國平安 (2318-HK) 漲 2.32%；港交所 (0388-HK) 漲 2%。騰訊 (0700-HK) 連續第 8 天買回庫藏股，昨 (18) 日再斥資港幣 3950 萬元買回 12.5 萬股，股價大漲 2.01%，報港幣 324.4 元。騰訊於 9 月 7 日起，連續 8 個交易日買回自家股票，共 83.57 萬股，耗資港幣 2.64 億元。

汽車股大漲，長城汽車 (2333-HK) 漲 12.56%；比亞迪 (1211-HK) 份漲 7.49%；吉利汽車 (0175-HK) 漲 5.66% 領漲藍籌；北京汽車 (1958-HK) 漲 5.05%。

中國房地產股上漲。萬科企業 (2202-HK) 漲 5.7%；融創中國 (1918-HK) 漲 4.23%；華潤置地 (1109-HK) 漲 2.58%；碧桂園 (2007-HK) 漲 3.13%。

蘋果概念股上漲。比亞迪電子 (0285-HK) 漲 9.74%；通達集團 (0698-HK) 漲 3.51%；舜宇光學 (2382-HK) 漲 2.33%；瑞聲科技 (2018HK) 漲 1.35%。

石油股上漲。中海油田服務 (2883-HK) 漲 3.47%；中石化 (0386-HK) 漲 2.64%；中石油 (0857-HK) 漲 2.15%；中海油 (0883-HK) 張 2.06%。

分析指出，在週邊逐步消化中美貿易戰問題，加上大陸有國家隊支持而反彈，港股在低點出現投資人逢低買進。唯因市場開始聚焦下週美國聯準會 (Fed) 升息後，香港會不會跟隨升息，成交量偏淡。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 4.11 億元，港股通 (滬) 淨流入為 10.7 億元；深股通淨流出 1.43 億元，港股通 (深) 淨流入 3.81 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 1.99 億元，其次為保利地產、貴州茅台、招商銀行、青島海爾。資金流出最多的是中鋁國際，淨流出 8250 萬元。

深股通中資金流入最多的是格力電器，淨流入 4.31 億元，其次為萬科 A、五糧液、招商蛇口、瀘州老窖。資金流出最多的是中興通訊，淨流出 1.53 億元。