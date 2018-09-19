櫃買今年新上櫃公司估破30家 四面向拚國際化

櫃買中心今年以來新上櫃公司共 23 家，申請上櫃、登興櫃分別為 19 家、29 家。甫上任一個月的總經理李愛玲今 (19) 日表示，全年應可突破 30 家，未來櫃買中心的發展重點就是「國際化」，將從 IPO 公司來源、上櫃公司營運國際化、引進國際資金及櫃買商品國際化四個面向著手。 李愛玲表示，未來策略就是三個字「國際化」，將從四個面向著手，一、IPO 公司來源國際化，希望註冊地實質經營有更多國家，除了持續鼓勵台灣公司來櫃買掛牌，泰國、新加坡、馬來西亞、越南等國家都在開發，中國台商也一直有公司來台掛牌，未來希望繼續開拓其他國家，如日本就要好好經營。



就算掛牌的公司營運地是台灣，也希望公司善用資本市場，實質營運走向國際化。上櫃後有資金奧援可以吸引更多優秀人才，銷售市場就能國際化，在國際供應鏈也能佔有一定位置，變成國際化公司，讓公司分散風險。



資金面上也希望掛牌公司能引資國際，櫃買中心每年都會去海外路演，希望吸納海外國際穩定基金，投資優質上櫃公司。



考量分散風險，李愛玲說，櫃買中心不能只專注在股票，要發展債券 ETF、國際債券等其他商品，目前櫃買很多商品都是參考國外的發展歷程，未來櫃買的商品要國際化，相關制度也要國際化。



櫃買中心今年迄今，新增上櫃、登興櫃分別為 23 家、29 家，目前申請上櫃、登興櫃分別為 19 家、29 家，李愛玲表示，全年上櫃公司應可突破 30 家，目前掌握第四季送件申請家數會比第三季多很多。李愛玲也強調，櫃買市場公司今年業績表現不俗，累計 1-8 月營收成長 10.26%。