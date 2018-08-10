櫃買新總座稱 推動更多成長性公司進來 下半年價量都會比上半年好

櫃買中心今 (10) 日上午董事會通過，李愛玲正式上任擔任總經理。李愛玲表示，過去在櫃買發行面接觸很多公司，這工作是有意義的，是自己很喜歡的工作，未來希望讓更多成長性的公司進來櫃買市場，並強化公司治理及資訊透明度。至於下半年，由於台灣多數公司以外銷為主，近期美元升值，只要國際不要有太大變數，下半年發展正向，櫃買的量價有可望比上半年好。 李愛玲說，很多人說我是回家，沒有要適應問題，但自己第一天回來好像很熟悉，但還是要適應一下，畢竟已經離開二年半時間，先前換位置就換腦袋，現在回來會把腦袋重新裝回來。



「櫃買中心是我喜歡的工作」，李愛玲說，先前在發行面接觸很多公司，這工作室有意義的，櫃買是多層次市場，包括上櫃、興櫃、創櫃，輔導很多中小企業進入資本市場。資本市場在企業國際化過程，某種程度是分散分險，很多公司主體在在台灣，透過資本市場可讓企業利用資源，在國際化競爭，在供應鏈扮演一定角色。



櫃買是很有意義的地方，幫助很多企業，就是幫助員工幫助社會。未來希望讓更多更有發展性的公司進來，並強化公司治理及資訊透明度。公司的經營好，除了員工，另一個就是股東，經營成果跟股東分享，就會形成一個正向循環。不過，IPO 家數也不能躁進，量、質都重要，不是說輔導很短就可以，必須要成熟的案子。



至於櫃買中心下半年的發展，李愛玲謙虛說，自己不成熟的看法是覺得量、價都會更好。除非國際很大重大變數，不然台灣很多外銷產業，匯率是重要因素，光看這個就比上半年好，很多公司產業前景不錯，經濟成長不錯，櫃買的量價下半年也會比上半年好。