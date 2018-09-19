國關稅令美國LNG新出口終端蒙陰 躋身能源領頭羊前景堪慮

中國對美國液化天然氣(LNG)設下了10%進口關稅稅率，雙方貿易爭端延伸至能源板塊，這為美國力爭通過出口終端晉升全球第二大LNG出口國的夢想蒙上陰影。

中國周二決定對美國原產約600億美元進口商品實施加征關稅，報覆美國對2,000億美元中國商品課稅的行動。

中國此次決定加征的稅率比先前揚言課征的25%稅率來得低，這讓美國上市LNG企業稍稍松了一口氣，股價受此提振而上漲。

中國課征關稅舉措恐將打壞特朗普的算盤。他為了使美國成為全球能源領頭羊，大力推廣使用美國頁巖油和天然氣。美國今年有望出口逾一萬億立方英尺(bcf)天然氣。每10億立方英尺天然氣就足以提供500萬美國家庭一天的燃料需求。

根據湯森路透船舶追蹤及美國能源部數據，2017年中國自美購買的LNG占美國整體LNG出貨的15%左右；但中國今年向美購買的LNG恐怕不到1,000億立方英尺，低於去年的數量。

中國自6月以來僅收貨四船美國LNG，1-5月則有17船。

根據行業數據，擬建的美國出口站(多數料供應中國客戶)預計到2023年將占到所有入市新LNG產量輸運的60%。

LNG是將天然氣經過超低溫冷卻為液體，因此可以船舶運輸，而不必透過管線輸送。隨著各國尋求更清潔的燃料，LNG已成為最迅速增長的大宗商品貿易之一。

據行業組織的高管稱，將關稅舉措擴展至LNG這一中國急需的能源商品，這對於經貿關系和造價數以十億美元計的美國擬建LNG終端而言，是令人擔憂的跡象。



將LNG納入加征關稅清單“清楚地表明美國和中國的貿易問題已變得多麽嚴重，”液化天然氣中心(Center for Liquefied Natural Gas)的執行董事Charlie Riedl說。液化天然氣中心的會員包括Cheniere Energy、雪佛龍(Chevron)和埃克森美孚(Exxon Mobil)。

“雖然我們希望這個問題能很快得到解決，但我認為目前還解決不了，”在西班牙參加一個天然氣會議的Riedl通過電話說。他還表示，貿易沖突持續時間越長，這些計劃中的項目可能越難找到資金支持方。

分析師表示，關稅尤其會打擊到美國企業建設新終端或通過增加處理設備來擴大現有終端的計劃，其中包括Cheniere Energy (LNG.A)、Sempra (SRE.N)和金德摩根(KMI.N)。

“在事態更加明朗前，一些商業協議可能會暫停，”Alerian Indexes的能源研究主管Stacey Morris稱。

Cheniere、金德摩根和Dominion Energy均不予置評。

不過，中國此次決定加征的稅率低於預期，扶助提振Cheniere Energy和Golar LNG (GLNG.O)股價分別上漲3.0%和2.7%。

據湯森路透數據，在美國今年迄今出口的1,490萬噸LNG中，有11%、即160萬噸輸往中國，占中國LNG進口總量的5%。

在與中國的爭端延續之際，美國希望歐洲進口更多的美國天然氣。德國周二表示，將在年底前決定新LNG接收站落址何處，以此作為對特朗普政府作出的一種姿態。

路透紐約/倫敦9月18日

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