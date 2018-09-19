東建國際(00329-HK)附屬購入廣西金融投資發行債券

東建國際(00329-HK)公布，9月18日，該公司全資附屬公司東建資本有限公司作為賣方透過電郵向光銀國際金融產品有限公司下達訂單，東建資本自光銀國際購買由廣西金融投資集團所發行名義金額1000萬美元(面值)於2021年1月23日到期的債券，代價約為924.1萬美元(相當於約7254.2萬港元)。部分代價金額424.1萬7美元將由賣方透過內部資源以現金支付，而餘額500萬美元將以東建資本與光銀國際之間根據2011年TBMA/ISMA全球主購回協議的購回安排撥資。債券年利率5.75%，按每半年支付。

參考債券發行人是一家國有企業，乃由廣西壯族自治區政府國有資產監督管理委員會全資擁有，並由廣西壯族自治區政府直接監管。參考債券發行人為廣西壯族自治區其中一間最大的綜合國有金融服務供應商，並擔任廣西壯族自治區政府的戰略平台，以促進廣西壯族自治區金融業的發展及滿足廣西壯族自治區企業的融資需求，當中特別側重中小企業、微小企業及農業企業。

由於購買事項作為獨立事件；購買事項連同透過與光銀國際的總回報掉期交易購買由綠地香港控股有限公司發行本金額1000萬美元7.875％優先無抵押債券的經濟禆益購回安排；及購回安排連同與光銀國際就綠地債券的總回報掉期交易超過5%但低於25%，故各購買事項及購回安排構成該公司的須予披露交易。



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