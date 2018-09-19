盤前財經大事搶先讀2018年9月19日

今日操盤前瞻

美國 8 月新屋開工

日本央行利率決策

法說會：台苯、科妍、智邦、華擎、羅昇

除權息：金橋

增資股上市：永豐金、第一金、環泰、晟田、台境、中聯資源

〈貿易戰再起〉中國反擊川普 9/24 對 600 億美元商品加稅

美中貿易戰再升級，美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅；今 (18) 日晚間，中國亦公布加徵關稅公告，稱自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。閱讀全文...

調查：全球經濟悲觀情緒為 7 年新高 大減新興市場股票

隨著中美之間的貿易戰達到沸點，投資人對全球經濟的悲觀情緒，來到歐債危機以來的新高。關稅對抗並不是困擾市場專業人士的唯一因素，他們還看到中國經濟普遍放緩，以及央行在經過多年超寬鬆政策後，最終需收緊貨幣政策的風險上升。閱讀全文...

央行總裁與理事意見分歧？外界關注下周利率決策

台灣央行理監事會議下周四 (9/27) 將登場，不過，央行總裁楊金龍昨 (18) 日再次提出 6 頁的書面資料，對於「台灣國際收支資金淨流出」議題外界的討論補充說明，被認為是在回應台大經濟系教授陳旭昇在其部落格以「草包族經濟學」對央行的解讀，由於陳旭昇是央行理事，也讓外界好奇，接下來央行的利率決策是否將出現內部分歧的聲音。閱讀全文...

台灣監理沙盒第一案誕生 凱基銀攜中華電信實驗電信信貸

金管會主委顧立雄昨 (18) 日表示，昨日針對創新實驗申請案召開第一次審查會議，並且通過全台第一個可進入沙盒實驗的實驗案，是由凱基銀行跟中華電信合作，實驗內容主要是藉由電信帳單來申請信貸，預計 2018 年 12 月 5 日就可進入沙盒實驗。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉羽翼還未豐茂？為何股價已翻天？

創新產業遠景多需要一段期間落實，才會成為具備生活效用有價值的產品。通常新創產業要經歷幾個階段：一為基礎建設，二為產業鏈紛紛興起階段，三為中下游廠商加入參與階段、四為實體產品的開發與銷售。閱讀全文...