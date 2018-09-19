台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月19日

美國總統川普 17 日宣布對中國 2,000 億美元的商品加徵 10% 關稅，經濟部昨（18）日表示，在中國大陸布局的台商，其最終產品出口至美國者，較容易受影響，包括網通廠、中低階自行車及零組件、石化產品、工具機及手提包等五大產業。

美國總統川普昨（18）日宣布對規模近 2 千億美元的中國進口商品加徵 10％關稅，並在年底將稅率提高至 25％。川普揚言，若中國有報復行動，將再啟動 2,670 億美元的關稅戰。不過，中國昨晚立即宣布反制措施，對進口自美國 600 億美元商品課徵 5％～10％關稅，預料美方隨後將宣布對中 2,670 億美元徵稅計畫。

韓國媒體昨日大篇幅報導，三星電機（SEMCO）為強攻車電，將斥資 5,000 億韓元（約 4.43 億美元）建立車規 MLCC 生產線，預計 2020 年中後量產，這一筆投資有望拉近村田、三星兩大巨頭在車電上差距。



經濟日報

美對中國新制裁 經部示警五產業

監理沙盒第一案 出爐

十大蘋概股市值蒸發 3,000 億

工商時報

中美貿易大火併 大陸反擊 600 億美元

挑戰村田 三星電機擴產車用 MLCC

大立光跌停 高價股中箭

聯合報

國際油價 陷 80 美元拉鋸戰

谷歌打入車用資訊娛樂系統

美中爭霸 北京手中還有什麼牌？

蘋果日報

美元升不動 川普硬不了

台股失守年線 Q4 恐旺季不旺

Q3 宅指數 購屋意願 up

中國時報

瑞銀看衰人民幣 恐下探 7.5 美元

美業界沮喪 怒轟政府魯莽

憑話費帳單 可申請小額信貸

自由時報

輝達新顯卡大單 台積電從三星手中搶回

中國 P2P 風暴若在台灣 顧立雄：金管會早爆掉

SEMI：明年全球半導體設備支出續創高