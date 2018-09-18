央行總裁與理事意見分歧？外界關注下周利率決策

台灣央行理監事會議下周四 (9/27) 將登場，不過，央行總裁楊金龍今 (18) 日再次提出 6 頁的書面資料，對於「台灣國際收支資金淨流出」議題外界的討論補充說明，被認為是在回應台大經濟系教授陳旭昇在其部落格以「草包族經濟學」對央行的解讀，由於陳旭昇是央行理事，也讓外界好奇，接下來央行的利率決策是否將出現內部分歧的聲音。

楊金龍指出， 8 月 29 日央行針對台灣國際收支資金淨流出的意涵加以說明之後，各界續對此議題提出若干看法，因此，此次再次提供資料補充解釋。

楊金龍強調，經常帳順差「反映」國內超額儲蓄是相當普遍的用法，央行並未指稱國民所得會計恆等式具有因果關係，且政策建議也不代表因果關係。

另一方面，主要國際機構和知名經濟學家均曾提出，減少超額儲蓄 (或儲蓄不足)，可減緩外部不平衡的政策建議。

楊金龍也以瑞士為例指出，台灣與瑞士的情況類似，具有龐大的國外淨債權部位，國外投資所得收入大於支出，人口老化速度快，以及三角貿易發達等現象，均會擴大經常帳順差，因此，不宜單以經常帳順差來評估新台幣的公平價值。

另外，楊金龍再度指出，台灣全球價值鏈參與度高，以中間財貿易為主，匯率對貿易的影響弱化隨著經濟規模擴大與金融帳開放，外資鉅額且頻繁的外匯交易已成為影響新台幣匯率變動的主因。

下周四央行將召開第 3 季理監事會議，外界都在關注央行的利率決策，由於市場上瀰漫著美中貿易戰衝擊經濟前景的陰霾，台灣物價尚屬平緩，多數智庫機構均認為央行將持續維持利率不變。