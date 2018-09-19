港股ADR收升139點騰訊(00700-HK)內銀內險齊漲

美股在中美貿易緊張局勢升級反彈，在ADR文易的股份不少報升，ADR指數收報27223點，升139點。

騰訊控股(00700-HK)昨日以每股311.4元至323.2元，回購12.5萬股，作價約3950.13萬元。自本月7日回購股份至今，合共回購83.57萬股，涉資約2.65億元。騰訊控股ADR收報321.88元，較港收市升3.88元。

匯豐控股(00388-HK)ADR收報67.91元，較港收市升0.16元；港交所(00388-HK)ADR收報221.57元，較港收市升1.17元。

內銀股內險微升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.55元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.49元，較港收市升0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.25元，較港收市升0.19元。

中海油(00883-HK)ADR收報14.76元，較港收市升0.18元；中石油(00857-HK)ADR收報6.1元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.67元，較港收市升0.08元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.38元，較港收市升0.03元；聯通(00762-HK)ADR收報9.4元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，較港收市升0.03元。

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