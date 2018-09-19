中國同步反制 對600億美貨加稅

美國對華2,000億美元產品加徵關稅計劃將於下周一(24日)正式生效。中國商務部昨日對此表示遺憾，指美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了新的不確定性，為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。中國國務院關稅稅則委員會隨後發公告稱，決定對原產於美國約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅，自2018年9月24日12時01分起實施。

美方2,000億美元加徵關稅靴子落地，為可能於本月底再啟的中美貿易磋商蒙上了一層陰影。

美對2000億華貨加10%稅 無協商誠意

中國外交部發言人耿爽昨日強調，只有在平等、誠信和相互尊重的基礎上進行對話協商，才是解決中美經貿問題的唯一正確途徑。美方目前的所作所為，並沒有體現出誠意與善意。

「一個健康穩定發展的中美關係，不僅符合兩國的根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方願同美方朝此目標共同作出努力。但遺憾的是，美方目前的單邊主義和貿易保護主義做法是中方無法接受的。」耿爽說。

據外電報道，美國總統特朗普周一表示，將對價值約2,000億美元中國進口商品徵收10%關稅。他還在新一輪關稅的聲明中稱，若中國對美國農戶或產業採取報復行動，「我們將立即訴諸第三個階段，另外對約2,670億美元進口商品徵收關稅。」有關舉措將從9月24日起實施，先加徵10%關稅，到2019年1月1日稅率將增至25%，讓美國企業有些許時間調整供應鏈至其他國家。

中方深表遺憾 已向WTO追加起訴

對此，中國商務部昨日公開回應稱，美方不顧國際國內絕大多數意見反對，宣佈對2,000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅，進而還要採取其他關稅升級措施。對此中方深表遺憾。為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。

「美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了新的不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果，並採取令人信服的手段及時加以糾正。」

中國商務部還透露，中國已於昨日在世貿組織追加起訴美國301調查項下對華2,000億美元輸美產品實施的徵稅措施。

華措施涉5,207稅目 加徵10%或5%

中國國務院關稅稅則委員會辦公室昨日晚間發公告稱，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5,207個稅目、約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅，自2018年9月24日12時01分起實施。如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公佈。

美剔除部分消費品 減少自身影響

梳理美方最新公佈的2,000億美元商品加徵關稅清單，可以發現，智能手錶和藍牙設備等消費電子產品，用於磁鐵、雷達和消費電子產品製造的稀土，以及自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品被移除。

中方公佈的最新600億美元商品加徵關稅清單，則由原來加徵25%、20%、10%、5%四檔關稅調整為10%或5%關稅，加徵關稅的稅目總量未變。

對此，北京大學國家發展研究院副院長余淼傑向香港文匯報指出，中美雙方對於關稅清單的調整，主要是為最大限度地減少徵稅對本國經濟帶來的負面影響。

余淼傑續指，美方威脅對2,000億美元中國商品由10%關稅逐步增加到25%，除了繼續向中國施加壓力，也是進行壓力測試，看看這一輪徵稅會對美國國內消費品市場帶來多大的影響，因為這2,000億美元裡有超過20%的商品都是消費品。從另一個角度看，2,000億美元後，料特朗普短期不會再推出2,670億美元的徵稅計劃。

余淼傑認為，中方一直對談判持開放態度，不會主動關上談判大門。但磋商能否取得實質性進展，則需要美方的誠意。可以關注一下美國CPI數據的變化，若徵稅導致美國CPI上漲，特朗普或會願意拿出誠意回到談判桌。

來源：文匯報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)