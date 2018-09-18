匯豐調查:港13%發行人制訂ESG策略

匯豐調查顯示，全球61%投資者和48%發行人已制訂環境、社會及管治(Environment, Social and Governance, ESG)策略，但各地比例差距甚大。

發行人方面，香港比例僅13%，位列美國的21%之後，而歐洲(87%)和英國(87%)的比例最高，特別是每年營業額高於100億美元的企業；投資者方面，歐洲的84%與亞洲的40%比例相差最大。

有關調查訪問了1731家企業和機構投資者，發現財務回報和稅務優惠是所有發行人和大多數投資者作出ESG決策的兩項首要推動因素。香港有51%的發行人認為首要推動因素是稅務優惠，29%則認為是來自持分者/股東的壓力。香港投資者則着重商業成果，分別以財務回報(32%)和稅務優惠(31%)為兩大首要推動ESG決策的因素。

匯豐集團策略主管兼可持續發展融資環球主管祈德寧表示，值得注意的是，推動發行人增加資料披露的因素出現變化。2017年83%的企業發行人將投資者壓力列於首位，其次是監管，之後是負面宣傳的風險。今年財務回報排名上升，說明投資者的參與度提高，以及市場力量正發揮作用。換言之，ESG、氣候融資及風險管理逐漸成為資本市場的主流。

全球企業在使用募集資金方面頗為一致，有66%的受訪公司透過投資新廠房和機器設備，或轉用可再生能源，使業務更環保。香港的發行人就ESG融資所得的資金用途更集中，79%投資於「定義為環保的業務項目」。

國際監管規則被視為提高全球披露水平的首要原因，但僅有8%的發行人和10%的投資者知道氣候相關金融訊息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的存在。

祈德寧稱，由於出現定義不一致的情況，市場參與者都期望，相關的監管規則更清晰。一方面，投資者要求加強披露，另一方面，TCFD為這方面提供架構，反映實施TCFD的建議是全球可持續金融發展首要任務。

來源：信報

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