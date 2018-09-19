傳三星電機將擴MLCC產能 法人估三因素對台廠影響不大

市場傳出韓國大廠三星電機 (SEMCO) 將於中國擴建 MLCC(積層陶瓷電容) 產能，不過有韓媒報導，此產線將用於汽車電子設備，且三星電機對外表示尚未確定擴廠計劃，法人表示，考量產品應用、擴廠規模、以及生產良率等 3 因素，目前估對台廠影響不大。

因應 MLCC 需求大增，市場傳出全球第二大 MLCC 生產商三星電機將斥資 5000 億韓圜 (相當於 4.43 億美元)，提高中國天津廠的 MLCC 產能，且最快將於 2020 年生產。

市場擔憂大量供應開出後，供需將不如以往緊俏，MLCC 價格恐鬆動，今 (18) 日被動元件類股應聲下挫，國巨 (2327-TW) 再度下探 500 元大關，終場收作 501 元為今日最低，下挫逾 6%；華新科 (2492-TW) 跌 7.31%，收 234.5 元。

不過據韓媒 The Korea Times 報導，此次三星電機擴廠主要是針對車規 MLCC 擴產，且公司表示，中國擴廠計畫尚未確定，還需於即將舉行的董事會上討論，確切投產時間未定。

法人則表示，目前三星電機車用 MLCC 月產能只有約 20 億顆，擴產後估僅增加 20% 產能，且還要通過新的 IATF 16949 嚴格車規認證，加上考量生產良率等因素，目前看來對整體市場衝擊並不大。

三星電機是全球第二大 MLCC 供應商，僅次於日本的村田製作所 (Murata)；村田在全球 MLCC 市場中的市占率為 44%，排名第一，而三星電機排名第二，有 21% 的市占率此外，目前 MLCC 供應主要來自日本，日本的 MLCC 公司佔全球市場的 73%。