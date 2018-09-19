台灣Pay大躍進 無卡跨行提款國泰世華ATM全面支援 也可繳勞保費

台灣 Pay 使用率偏低，為此財金公司積極擴張各使用場域，與國泰世華銀行合作，率先開辦台灣 Pay 感應及 QR Code 掃碼 ATM 跨行行動提款功能；同時也攜手勞保局，讓民眾使用台灣 Pay 就可以繳勞保費。

民眾沒有金融卡就能從 ATM 提領現金，市場上稱「無卡提款」，目前市場上有中信銀行，中華郵政，聯邦銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、第一銀行、遠東銀行、永豐銀行等十餘家銀行開辦跨行無卡提款。

財金公司表示，雖然目前有數家銀行提供 ATM 跨行「無卡提款」服務，客戶只要事先到銀行臨櫃或網路銀行辦理無卡密碼約定，且在提款時於手機取得一組隨機序號，即可在金融機構規定時限內至 ATM 輸入取款。但是大部分銀行只有在自行的 ATM 感應及掃碼才能提款，不能跨行提領。

而這次台灣 Pay 感應及 QR Code 掃碼跨行行動提款上線後，民眾可以在遍及捷運站、便利商店及超市等國泰世華銀行的 3200 台 ATM 通路，更快速簡便使用手機「掃、嗶」的跨行提款服務。

財金公司表示，只要是持有「彰化銀行、日盛銀行、新光銀行」等 3 家先導發卡銀行客戶，下載「台灣行動支付」APP 並完成金融卡綁定後，就可馬上體驗用手機「嗶一下」或「掃一下」的跨行行動提款服務，每筆跨行提款限額與實體金融卡相同，都是新台幣 2 萬元。

透過大數據分析，發現無卡提款使用率最高的用戶集中在金融業、科技業，且超過 6 成是男性，至於使用者星座多是偏向謹慎果斷的魔羯座及處女座。至於使用者年齡分布，20～35 歲的 Y 世代占比超過一半，符合 Y 世代愛嘗鮮的特質

此外，台灣 Pay 服務也再下一城，為服務民眾方便繳費，台灣 Pay 也攜手勞保局，自今年 9 月起在勞保、勞退繳費單上新增「QR-Code」，投保單位及勞工皆可透過手機或平板裝置直接掃描後，連結至「e-Bill 全國繳費網」線上繳費，也可使用「台灣 Pay」App 掃描繳費，需 3 元手續費，只要輕鬆「掃一下」，不限任何時間、地點，即可完成在線上完成繳納，民眾可不用持單跑超商或金融機構繳款。