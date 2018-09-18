發改委：加大基礎設施領域補短板力度 穩定有效投資

9月18日，國家發改委就加大基礎設施領域補短板力度 穩定有效投資有關情況舉行發布會。國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋在發布會上表示，今年以來，國家發改委會同有關部門和地方，認真貫徹落實黨中央、國務院工作部署，采取了一系列政策措施，切實加大關鍵領域和薄弱環節補短板力度。

截至目前，172項重大水利工程已開工建設130項，在建投資規模超過1萬億元。高標準農田加快建設。一批鐵路重大項目建成運行。截至2017年底，高速公路通車裏程達13.6萬公裏。實施棚戶區改造工程，一大批住房困難群眾居住條件得到較大改善。

下一步，將按照黨中央、國務院決策部署，堅持以供給側結構性改革為主線、聚焦補短板、強弱項，在堅決有效防範地方政府債務風險的前提下，加大基礎設施等領域補短板力度，穩定有效投資，不斷提高投資效益，確保把有限的資金投向那些能夠增加有效供給、補齊發展短板的領域，推動實現高質量發展。

來源：證券時報APP

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