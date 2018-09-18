艾訊深化IIoT佈局 今推嵌入式單板新品 推升業績成長動能

IPC 廠艾訊 (3088) 攻工廠自動化與工業物聯網市場，週二 (18 日) 宣布推出 3.5 吋嵌入式單板電腦 CAPA313，可適用於工業自動化、自助服務平台、數位電子看板、銷售時點情報系統、多媒體資訊查詢機以及醫療等 IIoT 與 M2M 領域。該公司 8 月合併營收重回 4 億大關，以 4.3 億元較上月大增 27%，年增 36%，今年以來，雖少了網通子公司益網的貢獻，累計前 8 月合併營收仍高達 33 億元，較去年同期大增 26%。



而看好工業物聯網 (IIoT) 商機起飛，該公司持續加碼佈局，週二宣布推出 3.5 吋嵌入式單板電腦 CAPA313，搭載低功耗 Intel Pentium N4200 或雙核心 Celeron N3350 處理器(Apollo Lake)，支援無風扇運作以及零下 20°C 至高溫 70°C 寬溫，適合各種領域工業環境。