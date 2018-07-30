艾訊上季獲利優於預期 上半年EPS 2.43元 下半年續看旺

艾訊 (3088) 公告半年報，第二季營收以 13.88 億元創下歷史新高紀錄，營業利益亦以 1.57 億元創高，稅後則達 1.1 億元，EPS 1.39 元，優於市場預期。艾訊週一 (30 日) 股價收在平盤 65.4 元價位，預計在週四 (8/2) 除息 5.53 元，股息殖利率 8.4%。累計上半年合併營收 25.3 億元，營業利益 2.8 億元，稅後 1.93 億元，EPS 2.43 元。



該公司上半年業績強勁，據悉主因為美國博弈管理系統客戶釋出大單，令上半年博弈業務年增逾 2 成，加上歐洲教育電子白板業務也有斬獲所致。因此，雖毛利率 31.73% 寫下低點，獲利仍佳，且營益率因撙節成本與售出益網後費用下降，以 11.34% 創下 7 季新高。



而儘管上半年基期已高，但下半年展望持續樂觀，主因在於部分交通、工廠自動化業務的遞延效應有機會顯現，加上上半年貢獻度高的博弈與教育電子白板可望持續貢獻，成長力道將維持強勁，尤其去年 5 月起剔除益網列入合併營收，比較基期偏低，年增率幅度可望相當顯著，其中，7、8 月雖面臨歐洲暑假淡季，但單月營收仍將維持逾 4 億元的規模。