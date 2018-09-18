聯廣董座由郭冠群接任 目標成為本土第一大整合行銷平台

廣告傳播集團聯廣傳播 (8497-TW) 今 (18) 日宣布，原董座余湘因職涯規畫，請辭董事長與董事職務，經臨時董事會改選通過，即日起由原法人董事廣利美代表郭冠群出任董事長。郭冠群表示，未來將以成為本土第一大整合行銷平台為目標，內部成長與外部併購同為發展主軸，而 10/1 合併兄弟公司揚叡創意後，未來傳統廣告營收占比將下降。

郭冠群表示，為因應品牌主整合線上線下行銷的趨勢，並提供客戶更全面的服務，聯廣重新定位為整合行銷平台，他指出，日前已延攬全球最大廣告公關集團 WPP 前中國首席執行官李倩玲，及前東森電視董事長兼總經理范瑞穎加入董事會，相關程序已完備，盼能憑藉其豐富的產業經驗，強化業務版圖。

此外，聯廣也於今年股東會決議通過，將以現金對價方式合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷集團 70% 股權，基準日訂於 10 月 1 日，此合併案將帶動聯廣公關事業中心營收結構自 5% 大幅提升至 20%，未來傳統廣告營收比重將下降，逐步呈現整合後集團多元的業務樣貌。

郭冠群強調，未來將以帶領聯廣成為本土第一大整合行銷平台為目標，此平台目前集結廣告媒體界的聯廣、公關溝通界的先勢，及展覽活動界的光洋波斯特，而未來內部成長及外部併購仍為驅動聯廣成長動力的主軸。

余湘踏入廣告界近 40 年，帶領聯廣成為國內廣告集團龍頭，並成為台灣第一家上市的文創廣告公司。余湘表示，自己階段性任務已達成，未來將轉任聯廣榮譽顧問。