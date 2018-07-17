艾訊Q2業績13.88億元創高超預期 將參展自動化工業大展攻AI智慧工廠

搶攻工業物聯網 (IIoT) 商機，IPC 廠艾訊 (3088) 將參展 8/1 起一連四天的 2018 台北國際自動化工業大展，主打「AI 人工智慧工廠」解決方案，更將與日本 AI 人工智慧解決方案提供者 CLOUDIAN 合作，展出人工智慧如何輔助實現智慧工廠。艾訊第二季營收以 13.88 億元創下歷史新高紀錄，較上季大增 20.6%，年增率達 48%，超乎市場預期，主要是受惠美系博弈管理系統訂單與 IIoT 商機發酵挹注。累計上半年營收達 25.29 億元，年增 26.3%。該公司預計 8/2 除息 5.53 元，以目前股價計算殖利率為 8.7%。



為強化 IIoT 佈局，艾訊今年參展台北國際自動化工業大展，以「AI 人工智慧工廠」為主題，展出一系列解決方案。其中，結合機器視覺、高速訊號量測與視覺檢測，從影像處理到動態分析物體追蹤；整合機器手臂與 AGV 無人車，體現智慧工廠搬運與智慧物流以及門禁安全、數位監控與智慧環境監測等環節，完整呈現「AI 人工智慧工廠」解決方案。



而與 CLOUDIAN 的合作，則將展出 AI 人工智慧如何輔助實現智慧工廠，攜手艾訊無風扇嵌入式電腦系統，同時擁有深度學習、邊緣計算、多元通訊介面與耐嚴峻環境性能等優勢。

