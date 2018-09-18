南山人壽求嫁入中信金 繞道借殼上市？顧立雄不予置評

南山人壽今 (18) 日傳出主動提出擬併入中信金 (2891-TW)，一旦成局，將成為最大金控公司，且媒體也關切，南山人壽是否可以藉此繞道「借殼上市」？對此，金管會主委顧立雄表示，這部分還沒有成熟，不予置評，等真的有正式請求再來評估。

原本南山人壽有意申請興櫃，不過，金管會日前完成「保險業申請上市櫃及興櫃之審查原則」，南山恐怕過不了這些門檻，無法取得金管會登錄興櫃同意函。而最新傳言傳出南山人壽因此策略大轉彎，傳言南山大股東已向中信金大股東提議要併入中信金，以打造最大金控，一旦併購成功，中信金規模將一舉超過國泰金、富邦金成為最大民營金控公司。

對此，顧立雄表示，不知道這個消息是怎麼曝光的？但因這部分「還沒有成熟」，就主管機關立場不予置評，等真的有正式請求再來評估。

值得注意的是，日前金管會對南山人壽申請興櫃案提出新的標準，即上市櫃及興櫃要回推前 10 年出售未到期券必須分年認列獲利；剔除出售不動產利益；淨值占負債必須達 6.5% 以上，不動產投資不得逾資金 10% 等。

媒體關切，南山人壽若透過併入中信金，是否算繞道「借殼上市」？一旦變成上市金控子公司，南山人壽是否就可免適用這些審核標準？顧立雄不正面回應僅說：「不回答還沒有正式的問題。」

顧立雄表示，金管會正推動「金金併」政策，符合金管會所開出條件的金控，就可併購金控、銀行、保險及證券，沒有說金控不能併壽險，只是目前有關中信金併南山人壽相這部分還沒成熟，沒有正式提出，也根本沒有看到任何資料，因此，不予置評。