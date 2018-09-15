〈觀察〉台灣百貨質變 從百貨龍頭調整信義新天地定位見端倪

這幾年來，各百貨在樓層的安排上不再有明顯界線，樓層參雜著餐飲名店屢見不顯，然而，近來整棟百貨店格調整，又成為新趨勢，特別是在台北市最熱鬧的信義區，正引領台灣百貨業的轉變，尤其可觀察到，百貨龍頭新光三越為面對各大百貨爭相開據點的挑戰，旗下各館別已陸續完成店格調整，A9 作為大改裝最後一棒，重新被定位成「吃喝玩樂升級版」的館別，凸顯出促進消費不能僅著重再提袋率，特色店才是吸引消費者到訪的關鍵。

假日到訪信義區的人潮越來越多，使最新潮的百貨櫃位、最新的餐飲品牌通常選擇首站插旗信義區，從以年輕定位的統一時代百貨、微風松高、新光三越 A11、ATT 4 FUN，到文創風信義誠品，再到全方位百貨新光三越 A8，和走最高端路線的新光三越 A4、微風信義和台北 101，顯然各有各的定位。

最新趨勢是，過去精品定位的新光三越 A9 正大幅轉型，除了保留部分精品櫃位，商品類別大調整，不僅轉向引進個性鮮明的國際輕奢品牌，且 1 樓甚至可看到伴手禮名店微熱山丘，同時，餐飲比重不斷拉升，新光三越執行副總經理吳昕陽說，餐飲已不再只是吃個飯，概念已從「好好吃」轉為「好好地吃」。

因此，可看到 A9 引進新餐廳品牌多帶有餐酒概念，如新導入的橘色涮涮屋和即將開出的麻辣火鍋名店老鼎旺，以及目前擁有的老乾杯等，未來 A9 館內擁有的 20 家餐廳，有多達 10 家迎合深夜食堂概念，拉長營業時間。

儘管 A9 轉向大打餐飲牌，但引進的品牌客單價相較 A11 高出不少，合乎「升級版」概念，也藉此進一步拉高客單。

吳昕陽指出，近年來信義區的消費者品味和質感要求明顯提升，新光三越定位為信義商圈的領頭羊，目標是每一館「都全壘打」。

在信義新天地各館別成功完成各自的新定位後，新光三越開始透過科技來優化購物體驗，包括率先在百貨業導入 SKM PAY 加以鞏固會員，並積極策展、辦休閒活動，讓生活多元的概念更加融入在百貨業態。

當假日造訪人潮眾多的信義區，會發現這裡的消費者不再只是到百貨公司採買，有各國觀光客、有來找尋最新餐飲名店和看電影的年輕客、有需要一站購足的家庭客等，多元化的消費族群帶動各式各樣的需求，而香堤大道上豐富的街頭表演、不定期的品牌宣傳互動活動，也為此區增添熱鬧的氣氛。

隨著信義百貨商圈新趨勢明朗，未來，百貨店鋪更鮮明的個性調整，勢將逐漸擴散至全台其他百貨業。