三大法人買超9.62億元 外資、投信調節電子股 金融股成避風港

台股今 (18) 日受到美國宣布開徵 2000 億元中國商品關稅影響，開跌走低，終場下跌 68.4 點、跌幅 0.63%，收在 10760.21 點，成交值 1169.64 億元。三大法人今日合計買超 9.62 億元，外資買超 17.64 億元，投信賣超 0.84 億元，自營商賣超 7.18 億元；期貨部分外資增加 1924 口多單，外資期現貨同步看多。個股方面積極買進金融股，鴻海、大立光則遭調節釋出。

美中貿易戰再起，台股股王大立光又有日系外資報告調降目標價影響，股價收跌停 3860 元，拖累大盤終場下跌 68.4 點、跌幅 0.63%，收在 10760.21 點，成交值 1169.64 億元，指數盤中雖一度站回 10800 點整數關卡，不過蘋概三雄重挫，仍壓抑大盤失守全數均線。

台指期部分，外資今日加碼多單，未平倉口數來到 2.46 萬口，投信加碼空單 343 口，未平倉口數 2.38 萬口，自營商也加碼空單 3149 口，未平倉口數為 3513 口。

蘋概三雄今日重挫，大立光遭外資及投信雙重減碼，鴻海則遭外資大賣 1.1 萬張，僅台積電獲得外資青睞，加碼買進 5000 餘張。

金融股部分，外資買進富邦金、中信金、兆豐金、第一金、玉山金、合庫金、華南金、新光金，釋出國泰金。

被動元件族群如國巨、華新科、禾伸堂、奇力新、大毅、蜜望實，全數遭外資調節持股。

外資集中市場買超第 1 名新光金，買超 16837 張，第 2 名富邦 VIX，買超 15486 張，第 3 名兆豐金，買超 15439 張，第 4 名中鋼，買超 10597 張，第 5 名中信金，買超 8606 張，第 6 名統一，買超 7938 張，第 7 名遠東新，買超 7937 張，第 8 名廣達，買超 7784 張，第 9 名開發金，買超 7680 張，第 10 名英業達，買超 5678 張。

外資集中市場賣超第 1 名為鴻海，賣超 11299 張，第 2 名為緯創，賣超 11063 張，第 3 名華邦電，賣超 10150 張，第 4 名聯電，賣超 8705 張，第 5 名中環，賣超 7498 張，第 6 名嘉聯益，賣超 5355 張，第 7 名元大台灣 50 反 1，賣超 5348 張，第 8 名南亞科，賣超 4683 張，第 9 名燿華，賣超 4642 張，第 10 名群創，賣超 4246 張。

投信集中市場買超第 1 名兆豐金，買超 4160 張，第 2 名欣興，買超 3158 張，第 3 名中華電，買超 2010 張，第 4 名啟碁，買超 1443 張，第 5 名玉山金，買超 1360 張，第 6 名中鋼，買超 1217 張，第 7 名大成鋼，買超 1141 張，第 8 名光磊，買超 1037 張。

投信今日賣超第 1 名台半，賣超 1910 張，第 2 名錸德，賣超 1626 張，第 3 名穩懋，賣超 1347 張，第 4 名華通，賣超 1018 張，第 5 名旺宏，賣超 1000 張。

自營商今日買超第 1 名新光金，買超 2136 張，第 2 名大成鋼，買超 2082 張；賣超第 1 名宏盛，賣超 1385 張，第 2 名第一金，賣超 1200 張，第 3 名鴻海，賣超 1176 張，第 4 名華邦電，賣超 1109 張，第 5 名合晶，賣超 1034 張。

法人認為，美中貿易戰再起，台股失守短期均線，亞股、新興市場恐被拖累，若台股量縮至千億以下，站不回月線，大盤走勢有壓，恐回測 10600 點。