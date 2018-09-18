中原：買賣登記錄51宗 U+A0 創五個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2018年8月份二手公屋買賣合約登記錄得51宗，總值1.65億元，較7月的67宗及2.22億元，分別下跌23.9%及25.7%。數字是自2018年3月的45宗及1.32億元之後，創五個月新低。反映受六招房策影響，二手樓市氣氛放緩，加上股市波動，市民的置業信心受阻，導致公屋交投回落。8月期間二手市場持續淡靜，估計9月的二手公屋登記將會繼續下降。

2018年8月份價值五百萬元以上的二手公屋買賣登記錄得3宗，其中2宗打入歷年高價成交榜之內。上水天平邨天朗樓25樓的單位，成交價錄594.1萬元，創歷史第四高。沙田顯徑邨顯揚樓35樓的單位，成交價錄550.0萬元，創歷史第六高。8月份鴨脷洲利東邨東昇樓30樓的單位，錄503.0萬元。

2018年8月份錄得最多買賣的公屋屋邨為粉嶺華明邨，錄4宗，總值1,114.9萬元。大埔太和邨、牛頭角彩霞邨及沙田耀安邨，各錄3宗，分別總值949.5萬元、818.7萬元及598.0萬元。

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