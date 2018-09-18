中國保險股回穩 強颱「山竹」賠付升1% 整體壓力不大

今年最強的颱風「山竹」肆虐廣東，統計中國保險公司產險賠付將上升 1%，14 個市預計不超過人民幣 20 億元，整體壓力不大。

在港掛牌的中國保險股昨 (17) 日受壓，股價均有不同程度的跌幅。今 (18) 日隨大盤回穩，截至發稿，中國財險 (2328-HK) 漲 1.429%，報港幣 8.52 元，中國平安 (2318-HK) 漲 0.872%，報港幣 75.2 元，中國太保 (2601-HK) 漲 1.093%，報港幣 27.75 元，中國太平保險 (0966-HK) 漲 2.39%，報港幣 25.7 元。

中國平安股價 (圖：新浪財經)

根據大陸官方資料，這次「山竹」強颱造成深圳、珠海、江門、湛江、陽江等 14 個市緊急避險轉移和安置 95.1 萬人，4 人因災死亡。

深圳市保險同業公會統計，自 15 日晚間山竹開始影響深圳起，截止 9 月 16 日 23 點，深圳保險業共受理報案 10270 起，預估災損金額人民幣 1.35 億元。其中，車輛受損為重災區，深圳市車險報案共 9547 起，估損金額人民幣 8399.01 萬元。非車險報案 720 起，估損人民幣 5110.53 萬元。涉及人傷案件 3 起，預賠金額人民幣 2.26 萬元。

總受理案件超過 1000 起的保險公司有 4 家，分別是平安產險受理案件 4685 起，總估損金額人民幣 3370 萬元；人保財險總受理 1857 起，總估損金額人民幣 2353 萬元；太保財險受理 1179 起，總估損人民幣 1284.83 萬元；國壽財險總受理 1081 起，總估損人民幣 4000 萬元。

東莞方面，據東莞市保險行業協會不完全統計，截至 9 月 17 日上午 11 點，全市保險業共接到因颱風「山竹」導致的保險事故報案 5745 件，估計賠付金額合計人民幣 4628 萬元左右。其中人身傷害報案 4 宗，暫未接到被保險人死亡的報案。其中，車險報案 5496 件，估計賠付金額約人民幣 3689 萬元。

初步統計，如果以管理人口超過 2000 萬、常住人口 1252 萬的深圳保險業計算，即便加上廣州也是類似的賠付，「山竹」直接影響的 14 個城市的保險賠付金額將不超過人民幣 20 億元。

從上市的保險公司上半年所取得的收入來看，行業增速普遍不錯。上半年財險行業整體保費收入年增 14.18%。而中國財險、中國平安、中國太保、中國太平保費收入分別年增 14.2%、14.9%、16.3%、16.8%。車險保費收入增速放緩，但非車險保費收入增速提升。

招銀國際保險行業分析師徐涵博向智通財經 APP 表示，「山竹」主要影響在廣東業務比較高的財險公司，像中國平安、中國太保，但即便是中國平安，在廣東的業務體量也不過約 15%，中國太保廣東業務也才 12%，因此預計「山竹」對廣東區域占比比重高的保險公司賠付將上升 1%，總體上對保險公司不造成壓力。