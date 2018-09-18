香港政府持有商業地皮僅夠滿足10年需求

仲量聯行9月18日公佈最新商業用地供應研究報告指出，政府持有作日後賣地的商業地皮，僅足夠滿足未來10年的寫字樓需求。香港甲級寫字樓空置率於過去20年持續下跌，令香港成為亞太區租金最貴的城市。若政府未能提供長遠而穩定的商業地皮供應，將削弱香港作為亞太區主要經濟樞紐的競爭力。

仲量聯行數據顯示，政府日後可供出售的商業地皮，可發展寫字樓總樓面面積達2,010萬平方呎。若每年的吸納量與過往的200萬平方呎水平相若，新供應只足夠10年使用。此外，大部分的新供應均位於九龍，涉及1,470萬平方呎，港島僅提供540萬平方呎。

由於香港甲級寫字樓市場的空置率於過去20年持續下跌，寫字樓供應緊絀為市場一大隱憂。整體甲級寫字樓的空置率已由1999年初的11.9%，下跌至今年8月底的4.2%；四個主要商業區空置率均低於2%，中環寫字樓空置率低至1.5%，灣仔/銅鑼灣1.6%，尖沙咀1.4%，港島東1.6%。

過去20年香港的整體甲級寫字樓供應一直未能滿足需求，平均每年的甲級寫字樓存量僅增加130萬平方呎，較每年平均逾150萬平方呎的吸納量低，代表每年欠缺約20萬平方呎供應。

空置率低已引致租金顯著上升，過去3年寫字樓租金每年平均升幅約6.5%，中環寫字樓租金年均升幅更達到9.5%，令香港成為亞太區租金最昂貴的城市。截至今年第二季底，香港甲級寫字樓的總租用成本，分別較東京及新加坡高出21%及54%。在此租金差距下，大型跨國企業會否願意在香港增加員工數目成疑。

根據福布斯雜誌的調查顯示，46%的跨國企業已在新加坡開設亞洲總部，香港以37%排名第二位；若只計算科技公司，在新加坡開設總部的跨國科技公司佔有59%，香港僅18%，趨勢更顯著。

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