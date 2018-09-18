瑞銀稱2025年金融科技收入將翻一番達2650億美元

瑞銀財富管理大中華區主席及主管盧彩雲認為，目前我們處在第四次工業革命開端，這將為世界帶來急速變化也將為消費者創造龐大利益，但同時也會為投資者帶來巨大不確定性。第四次工業革命的特點是零邊際成本，機器和自動化流程允許以非常低甚至零邊際成本提供更多服務。市場越大，越多科創公司和初創企業更渴望進入。

她認為，中國是這場科技革命的核心，因其擁有巨大市場規模，同時城鎮化過程、年輕消費人群以及有利的法規將為中國的創新帶來助益。瑞銀預計科技將在未來持續推動行業變革，並為處於有利位置的公司創造重大增長機會。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Sundeep GANTORI認為在創新環境中，包括金融科技、科技數據、亞洲遊戲業、醫療科技以及五種支持技術（人工智能、AR/VR、大數據、雲端計算和5G）方面，在中長期都會出現較多投資機會。其中，瑞銀預計在全球範圍內，2025年金融科技收入將翻一番達2650億美元，其平均年增長率將比金融業快三倍，而未來十年科技方面的支出也將保持高位。

目前貿易摩擦有愈演愈烈趨勢，Sundeep認為其對中國科技公司的影響有限，以電商為例，國內擁有巨大的市場規模，其業務主要依賴於國內市場，因而對科技公司板塊無需過分擔心。盧彩雲補充，市場規模的巨大為企業帶來大規模的大數據資源，而創新科技帶動企業加速商業模式的改變，而隨著其行業競爭的加劇和走向海外，又促進企業進行更深入創新突破。

盧彩雲又指，目前貿易摩擦陰雲下，客戶的確變得更加謹慎。雖然短時間市場波動會持續，對市場情緒有所影響。但中長線來看，投資者應分散投資，做好資產配置，一些中國企業因其基本面較好，未來仍是好的投資機會。

文：鄒舒惠

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