威潤攜手軟體商VisTracks 攻美ELD解決方案市場

威潤 (6465) 於 2018 年世界移動通信大會美國展 (MWCA) 宣佈與美電子紀錄裝置 (ELD) 軟體業者 VisTracks 合作，以擴大其車用衛星定位監控器品牌市佔。威潤表示，VisTracks 是美國 ELD 軟體市場能見度前三大的業者，雙方本次的合作，主要是推出「ELD 禮賓服務」，提供終端客戶更即時、有效率的技術支援解決方案。該公司認為，此次與 VisTracks 的合作，將能解決尚未被滿足的市場痛點，進而開創更多新商機。



MWCA 是由移動通信領域三大國際組織之一的 GSMA 主辦，為全球移動通信領域最具影響力的展會，也是美國同類展會中評級最高、規模最大、影響最深、參加人數最多的無線通訊技術展。2018 年 MWCA 預估有逾 2.5 萬人共襄盛舉，並有 1 千多家參展商在場展示最新產品技術和創新服務，另有超過 200 位講者在展會上分享市場發展趨勢等各種議題。



威潤指出，此次與 VisTracks 共同舉辦的論壇為其首次於海外公開舉辦活動，包括北美大型車隊管理公司及國際知名 GPS 導航領導大廠高層均出席。活動不僅針對全球車載資通訊市場動態以及北美 ELD 相關法規、應用等議題進行討論，也宣佈推出「ELD 禮賓服務」。



威潤說，如何有效率的提供技術支援，往往是北美販售 ELD 解決方案的系統整合商最頭痛的問題 ;「ELD 禮賓服務」提供業者一批訓練有素的技術團隊，能有效協助處理技術相關問題，讓業者能將資源全數投入在銷售威潤硬體及 VisTracks 軟體搭配的 ELD 解決方案。