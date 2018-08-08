威潤上季陷虧損 大客戶訂單效應Q4起陸續發酵

車用衛星定位監控器品牌廠威潤 (6465) 公告半年報，上季營收 3978 萬元，較去年同期 7609 萬元下滑 47.72%，與上季 5623 萬元減少 29.25%，毛利率 35%，但陷入虧損，本業虧損 1139.1 萬元，歸屬母公司淨損 1042.9 萬元，每股虧損 0.33 元。累計上半年營業虧損 1507.4 萬元，但歸屬母公司業主淨利則為 385.8 萬元，EPS 為 0.12 元。7 月營收 1903 萬元，與上月增加 49.54%，年減 17.21%。累計前 7 月營收 1.15 億元，年減 26%。



威潤指出，第二季處於主力市場轉換過渡期，在 2G/3G 為主流，且削價競爭激烈的歐洲、中東、拉丁美洲等區域，該公司為因應市場情況，彈性調整產品售價致毛利率下滑。



而在有高技術、高品質需求的美國、日本市場，與北美第四大電信商 Sprint 及日本三大電信商之一軟銀電信等大型客戶各項專案，因產品導入及測試期較長，第四季才將陸續發酵。



威潤強調，更符合市場價格的新產品將於下半年陸續推出，新單效益也於第四季起逐步增溫，可望帶動營收回穩。該公司將參展 9 月 11-14 日舉辦的日本東京 Logis-Tech 物流大展、9 月 12-14 日舉辦的美國洛杉磯 Mobile World Congress America 資通訊盛會、及 9 月 27 日歐洲波蘭召開的 Telematics Conference 論壇，以增加品牌能見度，擴大成長動能。