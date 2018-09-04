富邦媒淡季出新招PK百貨周年慶活動 衝刺Q3業績

百貨周年慶將陸續開打，不讓實體百貨專美於前，富邦媒 (8454-TW) 今 (4) 日宣布，旗下 momo 購物網在 9 月推出為期 1 個月的全站式活動「PK 百貨周年慶」，由美妝商品打頭陣，將集結多個國際精品，大幅增加備貨量，為第 3 季相對淡季業績做衝刺，也作為第 4 季的雙 11、雙 12 的促銷前哨戰。

百貨業周年慶年度大檔將由 101 購物中心於 9 月 6 日領先全台百貨業打頭陣，微風廣場於 9 月 13 日接力登場，接著全台各地百貨於 10-11 月陸續進入周年慶高峰。

為免業績表現受到實體百貨侵蝕，富邦媒趕在 9 月推出 PK 百貨周年慶活動，同時釋出天天簽到拿紅利金優惠，希望藉此增加消費者黏著度。

看準美妝商品是周年慶的重頭戲，momo 購物網美妝館首波以 11 大品牌聯合品牌日打頭陣，備齊 2000 項美妝商品，富邦媒預計將創造單日 10 倍業績，整體活動業績目標是平日的 1.2 倍。

除了美妝外，精品館也是周年慶的採購焦點項目，因此，momo 購物網精品館主打品項包括 COACH、GUCCI 和 LouisVuitton 等熱門品牌，備貨量達 3 倍以上，預估活動期間銷售業績為平日 2 倍。