開學日推升富邦媒8月筆電熱銷數千台 預估3C銷售有望年增六成

9 月迎來大專院校開學日，3C 買氣大爆發，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網迎接開學季的到來，即日起至 9 月 30 日止推出《3C 開學季》活動，預估在開學旺季加上品牌力的加持下，銷售將較去年同期成長 6 成。momo 購物網指出，因應大學生活的轉換，筆電為學生族群採買的重點項目，8 月已熱銷數千台，9 月買氣更持續開紅盤；由於考量學生族群的預算有限，筆電品牌多會在開學季期間推出符合學生預算與需求的機種，從市場銷售成績觀察，也反應出萬元初頭的入門筆電與兩萬元以上的中階筆電最夯。



此外，momo 購物網也提到，手機、平板與行動周邊商品也隨著開學季的到來有顯著的銷售成長，美拍類型手機買氣最夯，約有 3 成的成長，兼具攜帶便利、文書處理與娛樂需求的平板電腦也為開學季期間的話題商品，而具可愛造型的行動電源、小米手環 3 也都是開學季的熱銷商品。



momo 摩天商城指出，每逢大專院校開學季的到來，筆電、桌上型電腦與外接硬碟銷售表現最為出色，並預估，受惠開學季的到來，3C 買氣有望成長 3 成。