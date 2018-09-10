登上兆元門檻猶不滿足 蘋果亞馬遜搶進醫療保健領域

許多大型企業現在都提供內部或附近的醫療診所，以便員工能獲得高質量的醫療服務。對於大型科技公司來說更是如此，例如臉書 (Facebook) (FB-US) 和蘋果 (Apple) (AAPL-US)，它們在園區內設有診所，以滿足數千名員工的醫療需求。

但過去幾年這種情形發生了一些變化。

與其繼續與第三方公司合作經營這些診所，像是蘋果和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技企業正在自行拓展。亞馬遜將在未來幾個月內為少數員工設立一家診所，其目標是在 2019 年初擴大規模。與此同時，蘋果公司一直在努力招聘員工設立診所，在其獨立的合法子公司 AC Wellness 下運作。

為什麼這些企業會跨足初級醫療市場？這並不是他們的核心競爭力，而且短期內也不會賺錢。

部分專家認為，那些希望管理失控的健保成本的企業都相信，他們需要參與醫療保健中最重要、最人性化的部分，也就是患者和初級保健醫生間的關係。

家庭醫生可以引導患者前往昂貴的專家和進行不必要的檢試和醫療計畫，這會增加雇主的財務負擔。但他們也可以協助管理患者的生活方式，引導他們到醫療網路內的專家，且不需要服用不需要的昂貴藥物。從長遠來看，這樣可以為雇主節下很多錢。

灣區委員會經濟研究所主席 Micah Weinberg 解釋，「雇主通常對醫療保健系統的巨額費用以及員工所體驗到的不穩定品質感到非常沮喪。」。「因此，看到這 2 家兆元企業公司進行這項投資並不令人震驚。」

他說，「如果想做正確的事，只有自己來。」

為了進階下個兆美元門檻，蘋果和亞馬遜知道他們不能忽略衛保的機會。但為了做到這一點，他們需要專注於他們擅長的事情。

亞馬遜專注於其專業領域：供應鏈。該公司收購聯路藥房 PillPack，並透過全食超市 (Whole Foods) 展開雜貨配送業務。它還與另外兩家企業 J.P. Morgan (JPM-US) 和 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 合作，共同致力於降低醫療保健成本。

蘋果正在採用不同的方法為 iPhone 和 Apple Watch 建構追蹤健康工具。它還在該領域進行了一些小型收購，包括一家名為 Gliimpse 的醫療記錄技術新創企業，以幫助用戶取得和匯總自有的健康訊息。

但這些只是已知的事情。毫無疑問地，蘋果和亞馬遜正關注研究和開發，他們正在考慮未來 10 年以健康為重點的全新硬體和軟體產品。直接由員工來更適當地試驗它們，而非透過與醫生交談並獲得真實患者的反饋。健康專家說，這一切都說得通，特別是這些私下研發科技的企業。

市場行銷研究公司 CB Insights 健康分析師 Nikhil Krishnan 表示，「如果亞馬遜和蘋果公司僅將這些診所視為內部使用，他們可能會將其外包給任何提供企業內部服務的診所。」「蘋果和亞馬遜自行設立診所意味著他們希望與員工一起測試新產品，不斷更新，最終將產品發布給各自的客戶。」

協助資方醫療診所的 Premise Health 總裁 Jami Doucette 對此表示贊同，「兩家公司的小組都在利用自己作為測試小組來更快地學習、更快地解決問題，並在更短的時間內為市場提供解決方案。」

自行投資業營運員工健康診所可能所費不貲，但它可能證明是一項未來可以獲得回報的投資。

灣區委員會經濟研究所的 Weinberg 認為，如果科技企業認為可以用簡單的科技來解決問題，他們就會嘗試錯誤地努力進入醫療保健領域。

他說，醫療保健「非常複雜」。但根據他的經驗，成功的人將獲得豐厚的回報，同時有機會另成一方之霸。Weinberg 說，實現目標的最佳途徑之一，在擁有保證特定族群健康狀況的工具協助下，展開患者護理和健康管理業務。