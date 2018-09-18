金價上漲 因美元下跌和空頭回補

黃金連跌兩天後周一上漲，受美元下跌和空頭回補提振，投資者為美中貿易緊張局勢升級作準備，部分買入黃金避險。

一個衡量全球股市的指標走軟，美元指數下滑，提振金價，因投資者對美國料將對中國商品征收新一輪關稅持悲觀看法。

“今天黃金的走勢很大程度上是由美元驅動的，可能有一些避險買盤。對中國的擔憂扶助金價上漲，”道明證券商品策略部主管Bart Melek表示。

1737 GMT，現貨金上漲0.7%，報每盎司1,201.01美元，此前觸及五日低位1,192.57美元，周五下跌0.6%，上周周線連續第三周下降。美國12月期金收漲4.70美元，或0.4%，報1,205.80美元。

美國總統特朗普預期可能最早於周一宣布對大約2,000億美元進口自中國的商品征收新關稅。中國外交部表示，如果美國采取新的關稅舉措，中方將采取必要回應。

“有關貿易戰升級的討論持續，令投資者離場，采取觀望態度，不經意大舉押註，”Dillon Gage Metals執行副總裁Walter Pehowich說。

同時，德國商業銀行在一份報告中表示，黃金凈空頭頭寸仍處於高位，“...因此有可能出現進一步空頭回補，令金價更高。”

現貨銀攀升1%，至每盎司14.18美元。鈀金上升0.5%，報983.25美元，現貨鉑金漲0.7%，報797.50美元。

路透紐約/倫敦9月17日

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