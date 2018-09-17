王品搶救股價大作戰 史無前例將祭庫藏股

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (17) 日傍晚公告，董事會決議執行庫藏股，執行期間為 9 月 19 日至 11 月 18 日，從集中市場買回區間價格為 56-115 元，預計買回張數共 3850 張，占已發行股份總數比率 5%，也是首度執行庫藏股。

王品指出，買回股份目的是轉讓股份予員工，預計買回總金額上限為 26.7 億元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

王品也說明，此次執行庫藏股是全體出席董事無異議照案通過，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產的 7.05%，不影響公司資本維持，買回價格區間對公司的財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率和現金流量等項目，不會產生重大影響。

事實上，王品近來負面消息不斷，先是股價連破整數關卡，遭壓抑在百元價位之下，在中國石二鍋撤出後，今年初新推出的「三哇造面」也草草收攤，再加上近期被眼尖人士發現，連大走高端路線的「LAMU 慕」也悄悄關門，等同一年內在中國踢到 3 次鐵板，使市場高度質疑，王品過去引以為傲的大陸市場獲利面已不再強勁。

此外，就連王品創辦人戴勝益也明顯要與王品做切割，上周五財團法人戴水教育基金會辭任王品法人董事，雖戴勝益還是大股東，但已是完全退出經營。