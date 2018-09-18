達邦蛋白掛牌啟動蜜月 下半年每股純益力拚優於上半年

達邦蛋白 (6578-TW) 今 (18) 日掛牌上櫃，董事長劉郁芬表示，公司現階段目標是做最好的蛋白，下階段要做無抗養殖代言人；隨著越南豬隻價格回溫，劉郁芬認為，非洲豬瘟問題今年底就會恢復，全年營運將比去年更好，而因掛牌股本增加，力拚下半年每股純益較上半年 0.47 元更好。

達邦蛋白今日掛牌上櫃，每股承銷價 20 元，盤中早盤最高來到 25.7 元，漲幅 28.5%，啟動蜜月行情。

劉郁芬表示，受到非洲豬瘟影響，許多豬隻遭撲殺，導致越南出口至中國大陸數量大幅下降，許多廠商也轉而採購價格便宜的飼料，外界預估，年底前整體需求將會回溫，而未來中國市場對防疫將更加重視，有助達邦蛋白營運。

劉郁芬認為，雖然中國內需市場改變，加上非洲豬瘟影響，讓達邦蛋白客戶重新洗牌，不過也留下優質的客戶，達邦蛋白將透過產品組合，使用原本的水解胜肽添加益生菌等配方，提高毛利率。

劉郁芬指出，由於政治因素影響各國情況甚鉅，包括匯率、進出口等，短期目標是先將中國內需市場穩固，等到中國市場穩定後，將再逐步規劃印度建廠事宜。

達邦蛋白上半年營收 3.1 億元，年增 18.22%，稅後純益 0.12 億元，年增 40.62%，不過因為上櫃增資，導致股本增加，達邦蛋白看好全年營運，不過下半年每股純益要比上半年 0.47 元好，仍需努力。累計今年 1 至 8 月營收為 4.17 億元，年增 15.43%。

達邦蛋白主要產品為高新乳酸菌及其水解黃豆胜肽開發應用，外銷比高達 9 成，除既有台灣產線年產能 3.6 萬噸，年底大陸漳州廠將投產，未來規劃在印度建廠，打造黃金三角產線，強攻印度、中國大陸兩大養殖業最大市場商機，各廠產能最多估可達 10 萬噸。