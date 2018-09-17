〈上海商銀業績發表〉銀行股股王創今年股市最大上市案 預計10/19掛牌

台股今年最大上市案，上海商銀 (5876-TW) 今 (17) 日舉行上市前業績發表會，總經理陳善忠表示，上海商銀資本額 407.9 億元，今 (2018) 年 6 月底淨值約 1234 億元，每股淨值 30.35 元，由興櫃轉上市，市值約 1450 億元，為我國今年股市最大上市案，也是今年唯一上市的銀行股，若以目前興櫃加上上市櫃掛牌的銀行股來看，上海商銀股價為目前銀行股股王，預計今年 10 月 19 日上市。

上海商銀經營績效長期在本國銀行中列於前段班，去年稅後純益歸屬母公司業主 123.9 億元，每股稅後純益 3.04 元，今年獲利動能持續，上半年稅後純益已達 66.5 億元，較上年同期成長 6.8%，每股稅後純益 1.63 元，優於上年同期的 1.53 元。

今年 6 月底逾放比 0.27%，備抵呆帳覆蓋率 506.17%，資本適足率 13.83%，第一類自有資本比率 12.30%，顯示該行財務相當健全。

反映到股價上來看，與目前興櫃加上上市櫃掛牌的銀行股相比，上海商銀今天收盤價 35.5 元，為銀行股股王，優於銀行股股后京城銀 30.6 元，也是「唯二」股價突破 30 元的銀行股，其餘銀行股股價多為 10 幾元，高雄銀、王道銀行更是低於票面價，顯示上海商銀股價表現不差。

海內外據點部分，上海商銀至今已有 103 年歷史，目前該行在台灣擁有 69 家分行，在香港、越南、新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有代表人辦事處，而今年 6 月獲金管會核准於台北市、新北市及新竹市各設立上海商銀 1 家新分行，8 月又再獲金管會核准向大陸申請設立無錫分行，是暌違 70 年後重返大陸，在據點拓展上可謂「雙喜臨門」。

此外，上海商銀因為持有香港子行 57.6% 持股，該子行在香港地區有 44 家分行，在美國紐約、舊金山、洛杉磯、英國倫敦及大陸深圳、上海亦分行設有分行，在上海自貿區則設有支行，使得上海商銀集團的營業據點橫跨歐美及亞洲。

陳善忠表示，上海商銀 2012 年公開發行，2014 年登錄興櫃，目前資本額 407.9 億元，今年 6 月底淨值約 1234 億元，每股淨值 30.35 元，其由興櫃轉上市，目前市值約 1450 億元，將成為我國今年股票市場最大的上市案。

上海商銀將發行新股 2250 萬股，當中 1600 萬股訂於 9 月 28 日至 10 月 2 日進行競價拍賣，400 萬股訂於 10 月 8 日至 10 月 11 日進行公開申購，預計 10 月 19 日掛牌上市，至於掛牌價，必須要以掛牌前 30 天的平均價來計算，到 9 月 21 日（本週五）才滿 30 天。

展望未來，陳善忠表示，上海商銀今年有四大營運重點：第一、加強虛實整合；第二、提高業務規模與市場競爭地位；第三、提高非利息收入；第四、優化內控法遵暨風管。

法人表示，由於上海商銀曾連續 8 年配發現金股利 1.5 元，今年更因為「法定盈餘公積超過資本額」，成為有史以來，市場第一家突破現金股利發放魔咒上限的銀行，配發出 1.8 元現金股利，現金股息殖利率約 5%，股利相當吸引投資人，預期屆時將吸引投資人瘋搶。