騰訊第7天買回庫藏股11.8萬股 港股利空罩頂能止跌？

「股王」騰訊 (0700-HK) 昨(17)日再度出手買回庫藏股 11.8 萬股，耗資港幣 3786 萬元。這是 9 月以來騰訊連續第七天買回自家股票，累計買回數量達 71.07 萬股，斥資港幣 2.25 億元，每股買回價格介於港幣 308.79-329.12 元。

9 月伊始，騰訊便開始 4 年來首次買回庫藏股，即使大手筆買回，依舊未能阻擋股價下跌趨勢。截至昨日收盤，報港幣 319.2 元，跌幅 3.27%，總市值為港幣 3.04 兆元。

騰訊股價

目前港股市場整體環境並不樂觀，利率、匯率和資金流出給市場資金面帶來巨大壓力。市場分析人士認為，無論從宏觀還是微觀層面看，港股面臨的利空因素都是中長期的，而騰訊占恒指約 10% 的權重，其股價短時間內恐難以修復。

騰訊今年可說是流年不利，業績未達預期，股價自 3 月 21 日以來累計回檔幅度超過 31%，市值更較歷史高位蒸發約港幣 1.5 兆元。

回顧騰訊買回庫藏股紀錄，上一次密集買回自家股票在 2013 年，當時騰訊因業績增速放緩引發投資者擔憂，股價一度跌至港幣 46.7 元。當年 3-4 月，騰訊 14 次出手買回庫藏股，累計買回數量 664.3 萬股，買回金額達港幣 14.26 億元，其中有 9 次買回在港幣 1 億元以上。

2013 年 4 月 21 日，騰訊買回庫藏股結束，其股價在接下來的一年漲幅高達 110%。若從 2014 年 4 月 7 日僅有的一次買回來看，其股價在買回庫藏股結束後的一年時間裡，也累計上漲了 43%。當時全球科網股集體大跌，騰訊斥資港幣 7673.7 萬元買回 15.3 萬股自家股票。

事實上，今年以來，恒指累計下跌 9.98%，昨日收盤再次跌破 27000 點，報 26932.85 點，跌幅 1.3%。目前港股市場整體走勢並不樂觀，利率方面受到美國聯準會 (Fed)9 月大概率升息影響，由於香港實行的是聯繫匯率制度，意味著香港也將被迫跟隨美國升息，導致企業借貸成本增加；再加上陸資的流入強度不再，甚至呈現淨流出狀態，流動性下降，港股走勢疲軟。

因此不單是騰訊開啟買回庫藏股模式。據 Wind 資料顯示，自 7 月 1 日以來，港股已有 107 家公司斥資買回自家股票，累計買回金額達港幣 154.15 億元，累計買回股票數量 21.7 萬股。其中紅星美凱龍 (1528-HK) 以要約買回方式，直接買回 3.89 億股，耗資港幣 45.81 億元，排名第一。中國恒大(3333-HK)7 月份 15 次出手買回庫藏股，累計買回股票數量 1.6 億股，累計買回金額港幣 33.6 億元。

累計買回庫藏股金額在港幣 1 億元以上公司有 17 家，在港幣 10 億元以上的公司則有 3 家。