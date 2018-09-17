騰訊失守320元關口 6度買回庫藏股也撐不住股價

在大盤跌勢下，騰訊 (0700-HK) 第 6 次買回庫藏股及進軍海外資管消息，也撐不住今 (17) 日股價，截至發稿，騰訊已下跌 3.212%，報港幣 319.4 元，失守 320 元關口。恒指跌 1.76%，報 26806.51 點。

圖：新浪財經

騰訊上週五 (14 日) 以每股港幣 328.2 至 329.8 元間價格，第 6 次買回 7.1 萬股庫藏股，涉資 2336.7 萬元。騰訊自 9 月 7 日起，6 度買回庫藏股，合計買回 59.27 萬股，斥資 2.1 億元。騰訊高層表示，連續買回庫藏股，顯示管理層對業務發展前景的強烈信心。

此外，高瓴、騰訊聯合設立的基金公司「高騰國際資產管理有限公司」近日已獲批香港證監會 4 號、9 號牌照，可在香港和其它合格境外地區設立投向海外市場的私募基金、公募基金，以及開展證券投資咨詢業務。

工銀瑞信前副總經理畢萬英任高騰國際總裁。據了解，高騰國際首支公募基金產品將為固定收益類產品。

騰訊近日還參與汽車養護服務品牌「途虎養車」4.5 億美元融資，凱雷資本、紅杉資本、建銀國際、中金啟元、愉悅資本、遠翼資本、啟明創投、高盛、中金甲子等跟投。

途虎養車於 2011 年在上海成立，主營輪胎、機油、汽車保養、汽車美容、車品等，提供線上預約 + 線下安裝的養車方式，業務覆蓋全中國大陸。