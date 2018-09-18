• 大開放出大思想，中國歷史上大開放時期，思想充實活躍，在各個領域出現眾多大家和學說。互聯網時代，網絡本質是大開放平台，每時每刻都在發佈大量信息，其中不乏有新的思想和觀點，極大有利於社會創新，形成百花齊放百家爭鳴的嶄新局面。

• 學習有三條途徑：第一是讀萬卷書，通過看書學習書本知識；第二是行萬里路，在實踐中不斷學習實際知識；第三是聽萬人言，與眾多人交流可以學到大量新知識。在互聯網時代，聽萬人言將是最大的學習新知識路徑。

• 3G公司是全球著名的投資公司，該公司的成功之道在於選人用人。公司選人的核心標準是PSD人才：P即Poor貧窮心態，也就要有強烈的財富意識；S即Smart聰明，也就要有聰慧的做事能力；D即Desire奮鬥激情，也就要有自我奮鬥精神。

•經驗和數據來自兩個不同領域，經驗屬於主觀，為人們過往的實踐總結；數據屬於客觀，為事物本身的實際表現。經驗具有局限性，其信息量有限，大數據使不可見的信息變成可見信息，通過數據分析將信息轉換成價值，所以數據更接近於事物價值之本質。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)