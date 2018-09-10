投資界：買回庫藏股＋北水低撈 騰訊短線或反彈

投資界分析，騰訊 (0700-HK)4 年來首次買回庫藏股，斥資港幣 707.2 萬元 (約新台幣 2772 萬元)，以及逾 4.5 億北水低撈股份，為近 2 個多月最大規模進場，或有助騰訊股價短線出現反彈。

騰訊上一次買回庫藏股是在 2014 年 4 月 7 日，當時全球科網股大跌，騰訊斥資 7673.7 萬元買回 15.3 萬股庫藏股。消息公佈後翌日，股價一度彈逾 3%。

華爾街見聞報導，買回庫藏股息公佈後，騰訊在美股 OTC 市場交易的 ADR 股價由跌轉漲，盤中最高漲 1%，接近 41 美元。隨後掉頭下挫，盤中最深跌 1.2%，接近開盤時低位。最終收跌 0.15%，報 40.45 美元 (折合港幣 317.508 元)，創 2017 年 8 月中旬以來最低，年內美股 ADR 累跌逾 25%。

騰訊上週五 (7 日) 報港幣 316.8 元。

騰訊股價

騰訊今年股價由高位回落 33.5%，雖然昨日買回庫藏股股數只有約 2 萬股，但投資界相信，象徵意義大於一切，相信短線對股價有利多作用。

騰訊是以每股港幣 310.8 至 311.6 元，買回庫藏股 2.27 萬股，涉資約 707.21 萬元。

除買回庫藏股外，騰訊獲北水重新青睞。經過 8 月大手拋售後，北水近來對騰訊之賣壓明顯減少，港股通昨日更錄近港幣 4.5 億元騰訊淨買盤，為 6 月 29 日以來最多。

香港經濟日報援引星展香港投資總監辦公室 (北亞) 高級投資策略師李振豪分析，經驗顯示，在大陸推出新政策前，北水通常會偷偷出貨，而近日北水流出科技板塊的速度減慢，甚至偶然出現淨流入，或預示大陸短期未必再有打擊科技行業的新政策推出。

他提醒，全球資金目前仍聚焦低估值傳統股份，且貿易戰陰霾未散下，具中國製造 2025 概念的科技行業易受打壓，故預期科技股短期表現偏弱，板塊估值向下重估趨勢或未完結。

負面因素連環夾擊下，不少券商對騰訊短期看法審慎。例如瑞信及摩根士丹利上週已下調其目標價，中金則料該股短期走勢仍波動。