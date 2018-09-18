無畏總統御用 監管加深成本 推特遭降評 目標價減20%

在競爭激烈和監管審查加強的情況下，分析師認為，推特應無法繼續保持低成本能力，分析師 MoffettNathanson 週一重申了推特 Twitter (TWTR-US) 的「賣出」評級，而推特股價週一 (17 日) 下跌 4.18% 來到 28.86 美元，而盤後也延續了跌幅。

分析師 Michael Nathanson 寫道，在 2018 年的前兩個季度，推特已經分別報告了令人印象深刻的 0% 和 3% 的營業費用增長。但是，快速瀏覽一下該公司最近在美國證券交易委員會 SEC 提交的文件，似乎說明了一個不同的故事。

Nathanson 認為，對於一個與行業巨頭競爭並且受到監管機構圍攻的企業來說，報告的營運費用增長率一直非常低，在深入研究最近的 10-Q 後，真正的潛在成本增長實際上已在 13% 至 15% 的範圍內大幅提升。

Nathanson 補充，這些成本不太可能很快撤去，指出推特「迫切需要提高平台安全性」並投資視頻內容。

推特正在進行密集的清理工作，刪除數百萬個誤導性鏈接推文、敏感信息、或令人不安的內容、及可疑帳號。隨著監管機構試圖阻止外國干涉美國選舉，華盛頓立法者正在打擊臉書 Facebook (FB-US) 和推特等社交媒體巨頭。

推特決定永久禁止某些用戶也不僅引發了公司的政治風暴，而且還抬高了執行長 Jack Dorsey 試圖管理的成本。

Nathanson 將推特目標價從 23 美元下調至 21 美元，這意味著收盤後下跌超過 20%。

推特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Nathanson 提到，「推特的核心非股票支出實際上在 2018 年以雙位數增長，而不是報告的所謂近零利率成長，然而，由於我們的收入預測接近華爾街的，所以推特的上線的影響已經得到很好的覆蓋。我們最擔心的是成本成長」。

推特股價自 1 月以來上漲約 17%，但在過去 3 個月下跌約 30%。週一紐約證券交易所 NYSE 的 FANG+ 指數也都下跌。