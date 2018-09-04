川普發推特慶祝勞動節 並批評美國重要工會領袖做太差

每年 9 月第一個星期一，是美國的勞動節。美國總統川普選擇批評一位重要的工會領袖，開始今年的勞動節。

川普週一 (3 日) 在推特上表示，AFL-CIO 總裁 Richard Trumka 週末在電視上代表他的工會表現不佳，川普說：「很容易看出為什麼工會做得這麼差。一個民主黨！」

Trumka 接受〈Fox News Sunday〉採訪，表示川普的政策讓工人受傷，是弊多於利。他表示，政府推翻了保護員工的工作場所法規，而且沒有真的推出基礎建設計畫，讓更多工人重返工作崗位。

他批評川普簽署的減稅法案，認為這鼓勵企業將工作外包。油價如今在上漲，但工人的薪資卻在減少。

川普批評工會領袖之餘，仍不忘再發推文慶祝勞動節，並表示美國工人的表現比以往任何時候都好。他稱，美國失業率創下史上新低，而且目前在修復很多最糟糕的貿易協議，未來經濟在巨大向上的潛力。

不過，美國 3.9% 的失業率並沒有真的創新紀錄。在柯林頓任期結束時，失業率也達到 3.9，於 1953 年美國總統艾森豪 (Dwight D. Eisenhower) 任期，曾降到僅 2.5%。

川普正與加拿大與墨西哥重談北美自由貿易協定 (NAFTA) ，他之前與墨西哥達成初步協議，同意墨西哥組裝汽車進口美國可以免稅，但前提是至少有 75% 的零件來自美國或墨西哥，還有許多必須由時薪至少 16 美元的工人製造。川普還警告，稱新的 NAFTA 不是非要有加拿大不可。

Trumka 表示，試圖將加拿大排除在外結果將適得其反，北美三個國家的經濟緊密相連，協議中沒有加拿大很難行得通。而在與墨西哥達成協議之前，還需要做更多的工作，如果無法對其進行監控並有效執行，那麼協議對工人來說就是失敗。