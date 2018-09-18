貴金屬盤後─美元走低支撐 避險金屬受惠

美國週一 (17 日) 下午黃金和白銀價格以低浮動水位作收。貴金屬今日看到來自美元指數走低的支撐，而開始交易的一週因市場似乎不偏好風險，也有利於避險金屬價格。

現貨黃金價格收低至 1200.90 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收低至每盎司 1205.80 美元。

現貨白銀上漲 0.96% 至 14.17 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.05%，至每盎司 14.11 美元。

現貨鉑金上漲 0.76% 至 798.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金收高 0.72% 至 982.00 美元 / 盎司。

這週全球股市大多走低，對於兩韓論壇、美中貿易協商、風災逐漸撤離的情況下，交易員和投資者本週開始處於避險模式。外媒有報導稱美國總統川普將持續貿易戰，而中國正在考慮本月晚些時候拒絕美國提出的新貿易談判。

從技術面來看，12 月黃金期貨空頭仍具有整體近期技術面的優勢。然而，價格一直在橫向交易超過兩週，表明價格已經觸底。

黃金空頭仍處於 75000 份合約的高位，因此空頭回補的可能性更大，使價格更高。道明證券 TD Securities (TDS) 的商品分析師也看到黃金短線反彈的進一步潛力。然而，商業頭寸看漲並處於自 2001 年以來的最高水平，使 TDS 對黃金也持樂觀態度。

然而，TDS 認為在美元強勢的情況下，任何金價的進展都會有所收斂。

雖然一些商品分析師看到了黃金的潛力，但他們對白銀市場並不那麼樂觀。12 月白銀期貨價格收盤接近一日內高點，白銀空頭仍具有穩固的整體近期技術優勢。

報告顯示，Comex 白銀期貨的資金管理投機性多頭頭寸減少 2525 筆至 53034 筆。與此同時，空頭頭寸減少 3373 合約至 101109 筆。白銀的淨空頭頭寸與前一週相比大致保持不變，為 48075 筆合約。

黃金白銀比率也達到 20 多年來的最高水位。價格繼續徘徊在近期低點附近，略高於每盎司 14 美元。

12 月紐約銅今日收漲 45 點至 265.05 美分。由於熊市溫和的空頭回補，今天價格收盤接近一日內高點，使銅空頭具有堅固的整體近期技術優勢。